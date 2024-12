Costone in trasferta a Firenze: Bonelli punta alla vittoria contro Legnaia

"La situazione attuale è sicuramente più positiva di quanto non ci potessimo aspettare a inizio anno. Ci resta da giocare l’ultima partita del 2024. Vogliamo vincere anche quella per chiudere l’anno solare in bellezza". Parole del direttore sportivo del Costone Francesco Bonelli alla vigilia della trasferta di Firenze, in casa di Legnaia. Al di là dei valori e della classifica, una partita in cui il Vismederi deve mantenere alta la guardia. "Non è una partita scontata. Per molti aspetti è un incontro molto simile a quella di Cecina o al derby perso con la Virtus – spiega Bonelli -: in un campionato così equilibrato non è importante solo chi si affronta ma anche quando lo si affronta. Legnaia è una squadra che ultimamente sta facendo buone prestazioni e che ha fame di punti. Senza guardare alla classifica, sarà un match molto importante per testare la nostra capacità di mantenere alta la concentrazione, oltre che per i due punti: ancora non siamo matematicamente certi della qualificazione". In ogni caso, dopo le recenti vittorie con Quarrata, Empoli e Arezzo, il Costone ha fatto un deciso passo avanti verso un piazzamento tra le prime 6 al termine della prima fase di campionato. "La chiave è stata aver vinto le prime 3 giornate di campionato – ha sottolineato Bonelli -. Ci siamo costruiti lì un vantaggio che poi siamo stati bravissimi a difendere". La partita di domenica segna l’arrivo a metà del girone di ritorno, lecito quindi guardare cosa succede nel girone A, quello con cui si incroceranno squadre e risultati nella seconda fase di stagione. "Nel girone lombardo-piemontese-ligure vedo un maggiore dislivello rispetto al nostro, soprattutto tra le prime 6-7 squadre e le altre 5 che si trovano nelle retrovie – dice Bonelli -. Tra quelle di vertice vedo progetti sportivi molto interessanti che puntano fortemente sui giovani come Oleggio, Borgomanero e Varese. Se arriveremo tra le prime 6 sarà bello sfidare queste realtà". E le altre senesi? "Improbabile che tutte e tre arrivino tra le prime 6 – commenta Francesco Bonelli -. La Mens Sana ha una media inglese di +1 quindi, in teoria, se mantiene il fattore campo può ambire a un piazzamento in poule promozione. Può farcela anche la Virtus, che io continuo a ritenere una delle migliori squadre del torneo, ma il suo margine di errore è ridottissimo – ha concluso Bonelli –. Il derby di ritorno sarà decisivo per la corsa di entrambe le squadre"