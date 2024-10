Costone, la gioia del presidente Montomoli: "Abbiamo dimostrato grandissimo carattere"

"La squadra ha dimostrato un grandissimo carattere. Nonostante alcuni momenti di difficoltà, abbiamo portata a casa una vittoria con le unghie e con i denti, per di più contro una squadra fortissima quale è la Virtus". È stato questo il commento entusiasta e felice del presidente del Vismederi Costone Emanuele Montomoli (nella foto), al termine del derby vinto dai gialloverdi contro la Stosa Virtus. Un 92-84 che lancia i gialloverdi, ancora imbattuti, da soli al comando della classifica. "Ci godiamo il primato – ha detto ancora Montomoli -. È un evento storico per il Costone che era già stato in serie B ma mai primo in classifica. Ringrazio il Comune per averci messo a disposizione il PalaEstra, così come l’Emma Villas e la Mens Sana. Soprattutto ringrazio gli oltre 650 spettatori di stasera – ha detto ancora Montomoli -: Siena torna a essere una città molto importante nel panorama della pallacanestro nazionale".

Il presidente gialloverde ha poi elogiato tutti i membri della sua squadra. "Una delle particolarità del Costone di quest’anno – ha detto – è di non avere un solo leader ma un gruppo di giocatori molto coesi in cui tutti possono dare un contributo determinante. Questo ci gratifica e ci fa ben sperare". Tra i protagonisti della partita anche Franci Zeneli, 19 punti in totale e, soprattutto, autore della tripla che nel finale ha ricacciato via la Virtus (tornata a -1) dando il la al decisivo allungo costoniano. "Non era scontato, siamo stati bravissimi, abbiamo tenuto testa a una squadra forte, reagendo alla grande quando siamo andati sotto – ha detto Zeneli -. Siamo tutti in fiducia, stiamo giocando bene e speriamo duri. È presto per parlare di obiettivi stagionali – ha concluso il lungo albanese -: facciamo del nostro meglio, abbiamo dimostrato di poter dire la nostra contro tutti nonostante siamo una neopromossa".

AF