Costone, l’ala Bastone pensa a Castelfiorentino: "Andiamo per vincere, come facciamo sempre"

"Daremo tutto, andremo a Castelfiorentino per vincere, così come abbiamo sempre fatto". Suona la carica Nicola Bastone (nella foto), ala forte del Costone, in vista della trasferta di domenica prossima. I gialloverdi scenderanno in campo alle 18 a Castelfiorentino in una partita che, in caso di vittoria, darebbe la matematica qualificazione ai play-in gold e la conseguente salvezza. C’è poi da mettersi alle spalle la sconfitta con San Miniato, riacquisendo entusiasmo per concludere la prima e iniziare la seconda fase del campionato.

"Il prossimo incrocio – prosegue Bastone – è insidioso, come lo sono tutti in questo campionato. Le squadre sono forti e attrezzate, e Castelfiorentino non fa eccezione. Sarà una sfida da interpretare bene, perché noi scendiamo in campo con un obiettivo preciso: chiudere definitivamente il discorso qualificazione alla seconda fase. Non dobbiamo guardare alla formula o a quello che succede sugli altri campi; dovremo fare la miglior partita possibile". Nicola Bastone è stato uno dei rinforzi di spicco della campagna acquisti estiva del Costone: straordinario il suo impatto offensivo sul campionato e sulla squadra, dove è il secondo miglior realizzatore con 14.8 punti di media, dietro solo a Ferdinando Nasello (15.8), con il quale condivide una straordinaria abilità nel gioco dal post, oltre che tanta fisicità nel pitturato e a rimbalzo.

"Il percorso fatto fin qui è stato ottimo: siamo stati per larga parte del girone nelle prime posizioni e sempre tra le prime sei. Adesso, però, è arrivato il momento di mettere la ciliegina sulla torta e prenderci il nostro obiettivo", ha aggiunto ancora Bastone facendo riferimento a quello che è il target dichiarato della società: l’arrivo tra le prime 6 e la conseguente certezza di restare in B interregionale anche nella prossima stagione. però dopo il brillante percorso stagionale, con 12 vittorie e 7 sconfitte fin qui, è chiaro che l’appetito venga mangiando e che il Vismederi punti a ben figurare anche nella seconda fase di stagione.

"Al Costone ho trovato un grande ambiente, che mi ha accolto alla grande – ha detto ancora Nicola Bastone -. Con il resto dei ragazzi siamo riusciti a creare un gruppo affiatato, grazie a un’ottima accoglienza da parte di chi era già qui lo scorso anno e al giusto spirito di noi new entry. Siena è una bellissima città – ha concluso -, dove si vive di basket, ed è qualcosa che fa ancora più piacere da giocatore".