Costone-Mens Sana da brividi. E’ il giorno del verdetto. Riccardini: "Dimostriamo chi siamo". Betti: "Proviamoci"

Si deciderà oggi negli ultimi 40 minuti di una serie infinita il destino di Costone e Mens Sana. Oggi alle 20,30 le due squadre si affronteranno nell’ultima e decisiva gara 5. La serie fin qui è stata contraddistinta da un equilibrio quasi assoluto: una vittoria in casa e una in trasferta per entrambe le formazioni con la Mens Sana che ha impattato mercoledì sera. "Prima di gara 3 ci eravamo posti l’obiettivo di vincere almeno un match al PalaEstra e ci siamo riusciti. Sapevamo che sarebbe stata una serie lunghissima e queste quattro partite non hanno fatto altro che confermarcelo". Così Riccardo Riccardini, viceallenatore del Costone, che ha presentato l’ultima partita della stagione 2023/24 indipendentemente da come andrà. "Tutti ci aspettiamo di vedere il giusto atteggiamento, i ragazzi stessi in primis – ha detto il vice di Tozzi –. Dobbiamo riuscire a giocare la nostra pallacanestro, correndo quando necessario e ragionando a difesa schierata, senza mai lasciarci prendere da nervosismi o abbandonarci a cali di concentrazione". Poi Riccardini si sofferma su cosa non ha funzionato nel quarto atto della serie andato in scena mercoledì scorso. "Nell’ultima sfida, vinta dalla Mens Sana, forse non siamo riusciti a mettere in campo la stessa voglia di vincere dei nostri avversari – prosegue l’ex allenatore di Poggibonsi Basket –, ma ora è il momento di far vedere di che pasta siamo fatti e dare il tutto per tutto. I ragazzi in questi due giorni hanno fatto quadrato, dimostrando di essere un gruppo unito e che crede di poter raggiungere l’obiettivo prefissato". L’ultimo pensiero della vigilia è per i tifosi gialloverdi che stasera si aspettano il riscatto da parte di Bruttini e compagni. "Infine, voglio ringraziare i nostri sostenitori per il supporto che ci hanno dato tutto l’anno – conclude Riccardini –, e in particolare in questi incontri di finale. So che anche domani non ci faranno mancare il loro sostegno e che saranno loro il sesto uomo in campo per noi".

Guido De Leo