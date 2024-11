Costone-Mens Sana: sfida da brividi. Riccardini: "Pronti". Carica Innocenti

Ci sarà anche Marco Collini sulla panchina del Vismederi Costone in occasione del derby con la Mens Sana. Il senior skill coach gialloverde va quindi a completare lo staff tecnico, stante la squalifica per due turni di coach Michele Belletti. A onor di regolamento, secondo quanto confermato da fonti costoniane, la squadra poteva anche essere lasciata in mano a Riccardini e Terrosi, nonostante i due non posseggano il ‘patentino’ abilitante per la B interregionale. Ma la scelta è stata quella di avere comunque tre tecnici in panchina, "aggregando" Collini. La presentazione del derby è stata affidata a Riccardo Riccardini. "La Mens Sana è una squadra forte, allenata bene e con giocatori importanti. Lo sappiamo e ci faremo trovare pronti mettendoci testa e carattere – ha detto Riccardini –. I ragazzi sanno cosa significa questo incrocio per l’ambiente e non solo. In questi casi, oltre agli aspetti tecnici, entrano in gioco tante situazioni che dovremo gestire. Ma è pur sempre una partita di pallacanestro, vale due punti: non bisognerà esaltarci in caso di successo o demoralizzarci se le cose non andassero bene. I ragazzi – ha concluso Riccardini (nella foto) – hanno il carattere necessario per queste sfide". Arbitri dell’incontro sono Nocchi di Vicopisano e Baldini di Castelfiorentino, diretta tv su Canale 3, Siena tv e Tele Centro 2. Di rientro da un viaggio di lavoro in Asia, cercherà di esserci anche il presidente del Costone Emanuele Montomoli che ha parlato alla vigilia del match: "Una pagina di sport molto bella – ha detto - giocheremo in tranquillità anche se ancora non abbiamo trovato il giusto assetto per le nostre potenzialità. Giocare al PalaOrlandi è scontato dal punto di vista sportivo, non potevamo cedere il fattore campo. Abbiamo concesso 100 biglietti, da regolamento potevamo darne la metà. I tifosi fuori? Non voglio discutere la scelta ma non mi è chiaro il ruolo della Mens Sana: supporta questi comportamenti che rappresentano un potenziale turbamento oppure no? Mi aspetterei che la società prendesse una posizione più chiara".

AF