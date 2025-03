Costone-Monferrato senza margine d’errore. Terrosi: "Siamo fiduciosi e puntiamo al massimo"

Non è un’ultima spiaggia ma poco ci manca. Occorre una vittoria perché, se il Costone vuole continuare a lottare per i play-off, non può più permettersi di lasciare punti per strada e quella con Casale Monferrato, in programma stasera alle 19 al PalaOrlandi, diventa la più classica delle partite da non fallire. Uno spartiacque fondamentale che potrebbe segnare la stagione di entrambe le squadre, visto che anche i piemontesi sono reduci da una sconfitta, in casa, contro Quarrata. Insomma, i due punti in palio valgono veramente doppio. "Siamo sereni ed è la cosa più importante. Nelle ultime partite il gioco non è mancato, anzi, la qualità è andata in crescendo". Ha parlato così alla vigilia dell’incontro Gianni Terrosi (nella foto), viceallenatore del Vismederi, presentando la sfida che attende la squadra di coach Michele Belletti. "A Borgomanero ce la siamo giocata fino all’ultimo tiro – ha proseguito l’assistant coach – ma anche contro Pavia il recupero nel finale è la prova che siamo una squadra viva. Sappiamo che l’incrocio è importante a dir poco: è uno scontro diretto che, a cinque giornate dal termine, può essere decisivo nella corsa ai playoff". Potrebbe essere questa l’ultima partita in cui il Costone sarà costretto a fare a meno dell’infortunato Nasello? "Purtroppo continuiamo a non essere al completo con le noie di Bruttini e Nasello che continuano a condizionarci – ha aggiunto Gianni Terrosi parlando anche dei guai fisici recentemente accusati dal capitano gialloverde –. In questo senso, anche i problemi di altri ragazzi che ci danno una mano con gli allenamenti non ci hanno aiutato, ma, nonostante la settimana non semplicissima, siamo fiduciosi e vogliamo arrivare pronti alla sfida. Proveremo a fare la nostra partita – ha concluso Terrosi –. Abbiamo il massimo rispetto per Casale, ma se giochiamo come abbiamo fatto con Borgomanero possiamo strappare due punti e rilanciarci per uno dei primi otto posti". Marco Corsi di Pisa e Matteo Baldini di Castelfiorentino sono i due arbitri che dirigeranno l’incontro, il quint’ultimo del calendario del play-in gold. Successivamente il Vismederi se la vedrà, in ordine, con Oleggio in casa, Gazzada fuori, Tortona al PalaOrlandi e Pavia in Lombardia.

