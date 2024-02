Costone, nel mirino c’è la seconda fase. Il ds Bonelli fa le carte agli avversari

Un’ampia panoramica sulle avversarie. È quella fatta dal ds del Costone, Francesco Bonelli (nella foto). "La Mens Sana è stata la grande protagonista della prima fase nel girone B – ha detto Bonelli -. Un’ottima squadra che ha aggiunto al nucleo già forte dello scorso anno, elementi altrettanto forti per la categoria quali Marrucci, Puccioni e Prosek. Ha poi un allenatore bravo ed esperto, oltre che il vice Innocenti. Con merito hanno dominato il loro girone". Queste le prime parole di Bonelli entrando nel "vivo" dell’avversario "intra-moenia" del suo Costone. Poi lo sguardo è andato altrove. "Le due fiorentine, Sancat e Pino, sono squadre molto interessanti con concetti molto simili – dice –. Hanno due elementi più esperti affiancati da due gruppi di giovani di altissimo livello. Agliana è una squadra più tradizionale, con giocatori esperti, tra cui Rossi che è stato il capocannoniere del campionato. È una squadra che arriva con grande fiducia alla seconda fase, avendo perso solo in 2 occasioni nel girone di ritorno, di cui l’ultima partita ininfluente ai fini del passaggio del turno". Ci sono poi Prato, San Vincenzo e Sansepolcro: avversarie che già il Costone ha affrontato nella prima fase. "Sono le squadre che hanno meritato di passare il turno – ha detto Bonelli -. Prato è la più forte e le nostre due vittorie con loro sono state frutto di prestazioni super. San Vincenzo è la rivelazione, anche se non si può parlare di sorpresa quando schieri giocatori del calibro di Bianchi e Persico. Poi c’è Sansepolcro che si è rinforzata a campionato in corso e che ha sempre dimostrato grande solidità. Ma si può dire – ha concluso Bonelli – che le squadre in poule promozione abbiano tutte meritato di essere qui a giocarsela: tutte diranno la loro anche nella seconda fase".

Nel frattempo il Costone ha lasciato partire Bruno Ondo Mengue, andato a difendere i colori della sua Guinea Equatoriale. La sua nazionale, infatti, proverà a staccare un pass per le qualificazioni ad Afrobasket 2025. La squadra equato-guineana affronterà il Gabon in una doppia sfida a Malabo il 28 e 29 febbraio.

AF