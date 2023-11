Costone Ondo Mengue: "Siamo un grande gruppo"

"Siamo contenti del nostro inizio di stagione. Stiamo lavorando molto bene. Siamo un grande gruppo con tantissimi buoni giocatori. Stiamo lavorando molto intensamente per trovare la quadra perfetta e andare avanti su questa strada". Parole di Bruno Ondo Mengue del Costone, a commento del buon periodo che sta attraversando la squadra della Piaggia: dopo l’importante vittoria (la quarta di fila) sul parquet di Pontassieve, i gialloverdi hanno conquistato la vetta solitaria della classifica in attesa del recupero tra Prato e San Vincenzo. "Sapevamo che con Valdisieve sarebbe stata difficile – ha detto ancora Ondo Mengue –: sono una squadra che può schierare tante difese tattiche, dalla match-up alla zona. Affrontiamo un girone veramente tosto, anche quando abbiamo vinto più agevolmente lo abbiamo fatto con squadre giovani che non possono far altro che crescere durante l’anno". E ancora: "Noi però ci stiamo facendo trovare pronti, tutti quanti. Anche per merito degli allenamenti intensi che sosteniamo costantemente. Il che non vuol dire fare sempre canestro – ha specificato –. Ma significa conoscersi reciprocamente per poter gestire al meglio anche momenti di tensione e difficoltà. In un campionato così breve e intenso ogni partita è importante. Ma lo è altrettanto farsi trovare pronti e reagire alle difficoltà. Così come noi ci siamo fatti trovare pronti subito dopo la sconfitta di Sansepolcro".

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali anche Ondo Mengue, al pari di tutto il Costone, non fa proclami. "Affrontiamo partita dopo partita senza pensare troppo agli altri – ha detto –. È chiaro che un’occhiata la diamo a quello che succede anche nell’altro girone. Però non ci pensiamo troppo – la conclusione –: il rischio è perdere di vista l’obiettivo settimanale, cioè fare la migliore prestazione possibile e vincere contro l’avversario che abbiamo di fronte in quella giornata".

AF