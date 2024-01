Costone, ora si fa sul serio. Un trittico terribile. Stasera San Vincenzo. Riccardini suona la carica

Costone, è il momento delle partite che contano. Parte da San Vincenzo il trittico terribile che attende la squadra di Maurizio Tozzi che, nei suoi ultimi tre impegni di regular season, se la vedrà con soli avversari di vertice. Tutti quelli che, ad oggi, sarebbero anche gli sparring partner della seconda fase. Si parte da San Vincenzo, seconda forza del campionato dietro al Costone (avendo il doppio confronto a favore nei confronti di Prato), con il match in programma questa sera, inizio alle 21,15, diretto dagli arbitri Cignarella e Fambrini. Per Bruttini e soci ci saranno poi Prato in casa e Fides Montevarchi in trasferta (queste due squadre, tra l’altro, si affrontano domani). Il Costone attualmente è in vantaggio con tutte queste avversarie, avendo sempre vinto nel girone di andata, ma questi ultimi 3 incontri saranno quanto mai decisivi. "Ci aspetta un ciclo di tre partite con le nostre dirette inseguitrici – ha detto in sede di presentazione dell’incontro il vicecoach del Costone Riccardo Riccardini (nella foto)-. Stiamo parlando di tre gare che con ogni probabilità si riveleranno importanti anche ai fini della seconda fase e per questo da approcciare ancora con più attenzione". Entrando più nello specifico dell’avversario di giornata, Riccardini ha sottolineato come San Vincenzo sia "una formazione che fin qui ha fatto vedere bellissime cose, dimostrando di meritare la classifica che ha. Tra le mura amiche, poi, incute ancora più rispetto". Un avversario da tenere in grossissima considerazione quindi, considerando che tra le sue fila può annoverare anche un illustre ex, Camillo Bianchi (prodotto delle giovanili della Mens Sana e per due volte in carriera con la maglia gialloverde), miglior marcatore di tutto il campionato (non solo del girone) con 20.7 punti di media a partita. Non sarà della partita Radchenko che già alla vigilia del match con Valdisieve aveva accusato un problema alla caviglia. "Il gruppo complessivamente sta bene. Dispiace sapere che Radchenko non ci sarà, ma sappiamo che gli infortuni fanno parte del gioco – ha spiegato ancora Riccardini –. Questa settimana ci siamo potuti allenare, finalmente verrebbe da dire, e abbiamo visto un buon ritmo da parte dei ragazzi. Nonostante l’elevato quoziente di difficoltà della gara, sono fiducioso", ha concluso il vicecoach costoniano.

AF