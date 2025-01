Costone: preso Fabio Massimo Sebastianelli: "Entusiasta di essere qui. Impressioni ottime"

Si chiama Fabio Massimo Sebastianelli (nella foto) ed è il nuovo giocatore del Costone. Guardia/ala, classe 2001, 195 centimetri di altezza, approda in gialloverde dopo le esperienze con Stella Azzurra Roma, Roseto, Vicenza e Mestre in Serie B. "Sono entusiasta di essere qui, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura – ha detto il neo-costoniano Sebastianelli -. Le sensazioni sono più che positive e le impressioni che ho raccolto da società e staff sono ottime. Tutti mi hanno parlato bene di questa piazza, non ultimo Nicola Bastone, con cui ho giocato insieme a Vicenza. Adesso dovremo subito affrontare un tour de force con tre partite in una settimana, sfide non semplici ma molto importanti. So che non sarà facile, ma ho voglia di giocare e di mettermi a disposizione dell’allenatore. Sono super motivato – ha aggiunto -, adesso dobbiamo chiudere al meglio la regular season, ma non dobbiamo porci limiti". Sebastianelli arriva e prende il posto lasciato libero da Radchenko, nel frattempo accasatosi a Sansepolcro. Un avvicendamento tattico non indifferente per la squadra di coach Belletti che, adesso, ha a disposizione un 2/3 con buona fisicità e, al tempo stesso, maggiori attitudini difensive rispetto a Radchenko. Sebastianelli è descritto poi come un discreto tiratore da 3, aggiungendosi quindi la batteria di stoccatori dall’arco a disposizione.

"Prima di tutto, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Vladyslav Radchenko – ha detto il ds del Costone Francesco Bonelli -. È un ragazzo di grande talento e, soprattutto, di cuore, che ha saputo conquistare l’affetto e il rispetto di tutto l’ambiente del Costone. Siamo poi lieti di dare il benvenuto a Fabio Massimo, un giocatore la cui scelta ci rende soddisfatti riguardo la credibilità e la solidità del progetto che stiamo portando avanti. Un sentito ringraziamento va all’Agenzia Sportlab Network, per la professionalità e la collaborazione che hanno reso possibile questa operazione. Sebastianelli è un esterno in grado di ricoprire i ruoli di guardia e ala piccola, e con il suo inserimento aggiungiamo al nostro roster taglia difensiva sui piccoli, gioco senza palla, letture intelligenti e pericolosità sul perimetro, tutte caratteristiche ricercate dal nostro staff tecnico".

"L’arrivo di Sebastianelli fa parte di un’operazione condotta in maniera impeccabile dal nostro ds – ha commentato il dg costoniano Andrea Naldini -. Stiamo proseguendo in quella direzione di cui ho parlato molte volte che racchiude crescita societaria, programmazione e credibilità. Questo ci inorgoglisce e ci stimola sempre di più a fare ancora meglio". AF