"Costone Siena: Terrosi: "Cresciuti molto, pronti per le finali di Coppa"

"Le soste si sa, possono spezzare il ritmo. Ma noi stiamo lavorando per recuperare anche un po’ di energia. Il campionato è ancora lungo. E poi ci sono le finali di Coppa Toscana che ospitiamo al PalaOrlandi il 6 e 7 gennaio: sono un obiettivo molto importante per la società e noi vogliamo farci trovare pronti all’appuntamento".

Con queste parole Gianni Terrosi (nella foto), play-guardia del Costone, ha fatto il punto della situazione in casa gialloverde a conclusione dell’anno solare 2023 e (soprattutto) in vista dei prossimi importanti impegni che attendono la sua squadra. "Rispetto alla passata stagione, siamo cresciuti molto – racconta ancora Terrosi -, sia come gruppo squadra che a livello societario, dove è stata decisamente alzata l’asticella con grande competenza e organizzazione. Non è un caso infatti che la Federazione abbia affidato al Costone l’organizzazione delle finali di Coppa. Per quanto riguarda il nostro percorso sul campo – prosegue Terrosi -, dopo un’iniziale fase di conoscenza reciproca, si è creato un bellissimo amalgama nel nostro gruppo, che unito a consapevolezza dei propri mezzi e all’attitudine al lavoro, ci ha permesso sin qui di fare un ottimo percorso in campionato". I numeri in tal senso sono chiari: 12 vittorie di cui le ultime 10 a fila, e una sola sconfitta, hanno lanciato la squadra di Maurizio Tozzi. Un gruppo capace di esprimere un dominio finora incontrastato sul torneo. "Ma non dobbiamo fermarci – sostiene Terrori -, perché con questa formula le insidie sono sempre dietro l’angolo. In tal senso coach Tozzi è molto bravo a mantenere alta la nostra concentrazione e motivazione: con lui ogni giorno si va in palestra per migliorare, senza pensare alla classifica o a ciò che viene detto su di noi, anche in maniera molto lusinghiera, dall’esterno. La sconfitta di Sansepolcro - conclude Gianni Terrosi – è stata anche terapeutica per certi versi, perché ci ha dato maggiore senso di responsabilità e da lì in poi siamo sempre scesi in campo con ancora più determinazione e concentrazione".

AF