Costone supera Derthona 79-76 e mantiene vive le speranze playoff

COSTONE 79 DERTHONA 76

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Nasello 11, Paoli F. 6, Paoli M. 5, Banchi 10, Zeneli 7, Bruttini, Sebastianelli 2, Bastone 22, Torrigiani 16. Allenatore Belletti.

DERTHONA: Fonio Fracchia, Fogliato 5, Lisini 8, Farias 4, Albertinazzi 7, Borasi, Korlatovic 7, Diodati 8, Aprile 19, Brizzi 8, Cissé 8. Allenatore Ansaloni.

Arbitri: Barbarulo, Pampaloni.

Parziali: 23-22, 43-39, 63-54.

SIENA – Il Costone fa il suo dovere, batte Tortona per 79-76 e mantiene ancora vive le sue pur flebili speranze di accedere ai playoff. Tutto dipende adesso dai risultati di Arezzo-Borgmanero (che si gioca oggi) ed Empoli-Gazzada (domani). Solo le sconfitte delle due toscane permetterebbero al Vismederi di avere ancora chance per l’ottavo posto considerando che ieri Quarrata ha battuto Pavia, qualificandosi alla post season.

La partita era stata inaugurata da un primo quarto estremamente equilibrato dove nessuna delle due squadre riusciva a creare separazione nel punteggio. Si susseguivano quindi una serie di sorpassi e controsorpassi fino ai liberi di Sebastianelli che davano il +1 al Vismederi dopo i primi 10’. Nella seconda frazione di gioco le percentuali di tiro si abbassavano, anche perché il Costone faceva buona guardia nella propria metà campo, pur subendo di tanto in tanto la fisicità dei giovani piemontesi a rimbalzo (squadra ‘cantera’ della Derthona attualmente nona nel campionato di Serie A). Solo a sul finire di quarto i padroni di casa riuscivano a trovare un allungo importante grazie ad un break di 6-0 con i canestri di Filippo Paoli, Torrigiani e Bastone. Ciò nonostante Tortone restava sempre a contatto. Ci voleva un canestro in extremis di Banchi per chiudere il primo tempo sul +4 Costone.

Ma il vero allungo gialloverde arrivava a metà terzo quarto quando, dopo i canestri di Bastone e Nasello, una tripla di Banchi e due liberi di Filippo Paoli lanciavano il Vismederi sul +10 (56-46). I piemontesi provano a non disunirsi nonostante il +9 gialloverde con cui si entrava nell’ultimo periodo. Ma qui una tripla di Matteo Paoli e un lay-up di un ottimo Torrigiani lanciavano la squadra di coach Belletti. Però Derthona si schierava a zona e con un paio di triple tornava a contatto fino al 78-74 con cui si entrava nell’ultimo minuto di gioco. I piemontesi ricorrevano al fallo sistematico e raggiungevano anche il -3. Ma non c’era più tempo: il punteggio finale era 79-76 per il Costone.

Prima del match è stato celebrato il traguardo delle 400 partite con il Costone di Luigi Bruttini. Lo stesso capitano gialloverde ha detto che questa sarà la sua ultima stagione, dopo 19 annate consecutive in maglia gialloverde. Una grande applauso lo ha salutato all’uscita dal parquet.