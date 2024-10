Costone superato in volata da Arezzo. E’ la prima sconfitta della stagione

AREZZO

82

COSTONE

81

AREZZO: Scortica 5, Toia 8, Nica ne, Iannicelli 4, Marcantoni ne, Buzzone 17, Lemmi 11, Prenga 11, Vagnuzzi, Kader Mama 2, Terrosi 2, Bischetti 22. Allenatore Fioravanti.

COSTONE: Massari ne, Radchenko 3, Nasello 11, Paoli F. 12, Paoli M. 14, Banchi 13, Zeneli 7, Bruttini 2, Bastone 11, Torrigiani 8. Allenatore Belletti.

Arbitri: Barbarulo, Parigi.

Parziali: 21-25, 36-46, 63-63.

AREZZO – Prima sconfitta stagionale per il Costone, battuto di misura ad Arezzo per 82-81, al termine di una partita che i gialloverdi sembravano avere in controllo ma che, nel secondo tempo, ha totalmente svoltato permettendo agli aretini di superare i senesi in un intenso finale in volata. Tante le recriminazioni per la squadra di coach Belletti che ha sbagliato troppo e che, soprattutto, non è sembrata concentrata al massimo nella seconda metà di partita quando è stata letteralmente sorpresa dalla maggior vitalità dei locali. Era partita meglio Arezzo in avvio di gara, sfruttando un’ottima vena realizzativa dall’arco. Erano però i canestri dei gemelli Paoli e di Radchenko, sul finale di quarto, a permettere al Costone di chiudere in vantaggio di 4 punti la prima frazione di gioco. La partita, molto tattica, vedeva poi prevalere le difese sugli attacchi ad inizio secondo quarto. Il Costone si sbloccava con Matteo Paoli che regalava ai suoi il momentaneo +7. Arezzo provava a riavvicinarsi prima dell’intervallo lungo, arrivando sul -6. Ma la tripla di Zeneli, prima, e i canestri di Nasello e Banchi, poi, permettevano ai gialloverdi di chiudere sul +10 la prima metà di gara. Partita chiusa? Niente affatto. In apertura di secondo tempo arrivava la svolta della partita. Arezzo piazzava subito un parziale di 10-0 che impattava il punteggio dopo nemmeno 2’. Il break spiazzava il Costone che era autore di alcuni brutti passaggi a vuoto, specialmente in difesa, che scatenavano le ire di coach Belletti (nella foto). Ma che soprattutto permettevano ad Arezzo di ritrovare piccoli vantaggi e tanta fiducia, oltre che la parità all’ultimo mini-intervallo.

Nell’ultimo periodo nessuna delle due squadre riusciva a distaccarsi nel punteggio dall’altra. Filippo Paoli realizzava un paio di triple che lanciavano il Costone sul provvisorio +5. Ma sull’81-76 gialloverde, Arezzo replicava con un contro-break di 6-0 chiuso da un canestro di allontanamento di Bischetti a 20’’ dalla fine. I padroni di casa avevano ancora il bonus da spendere e guastavano anche i piani delle rimesse disegnate nei time-out da coach Belletti. Il tentativo finale di Filippo Paoli, molto disturbato, toccava solo il primo ferro. Il Costone andava ko con tanto amaro in bocca.

AF