Costone, una serata da dimenticare. Derthona brilla e centra il successo

DERTHONA 77 COSTONE 67

DERTHONA BASKET: Fonio Fracchia ne, Fogliato, Lisini 3, Farias 13, Albertinazzi 9, Korlatovic 6, Aprile 2, Brizzi 8, Bellinaso 6, Gatti 10, Josovic 14, Cissè 6. Allenatore Ansaloni.

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Paoli F. 15, Paoli M. 7, Banchi, Zeneli, Bruttini 5, Sebastianelli 11, Bastone 24, Torrigiani 5. Allenatore Belletti.

Arbitri: Pirazzi, Scolaro.

Parziali: 20-17, 37-33, 56-48.

TORTONA – Un brutto Costone è stato battuto a Tortona dal Derthona Basket Lab per 77-67. Prova decisamente opaca per il Vismederi che ha subito molto la brillantezza dei piemontesi, non riuscendo mai ad incidere in difesa e soffrendo oltremodo anche a rimbalzo. Così facendo la squadra di Belletti non è mai riuscita a prendere ritmo in attacco, perdendo fiducia e contatto (mentale) con il match. I padroni di casa erano partiti bene sin da subito e, a circa metà del primo quarto, erano addirittura riusciti a doppiare il Vismederi sul di 14-7. Coach Belletti chiamava un provvidenziale un time-out, visto che poi Sebastianelli e Bastone mettevano a segno un break di 6-0 che riportava a -1 il Costone. Tortona però muoveva molto bene la palla costringendo ad adeguamenti costanti la difesa gialloverde. I piemontesi allungavano di nuovo ed erano ancora una volta Bastone e Sebastianelli a metterci una pezza per far chiudere il primo quarto al Vismederi "solo" sul -3.

Nel secondo periodo la musica non cambiava: era sempre la squadra della "cantera" della Bertram Derthona (attualmente ottava in Serie A) a dettare il ritmo, mentre il Costone si vedeva costretto a usare la zona per spezzare l’inerzia dei piemontesi. Solo una tripla di Filippo Paoli, quasi allo scadere del tempo, permetteva al Costone di andare all’intervallo lungo solo con un -4. Ma ad inizio terzo quarto Tortona svoltava definitivamente la partita a suo favore, piazzando subito un parziale di 14-0 che portava sul +18 i locali (51-33). Solo dopo 6’ di gioco, il Vismederi trovava il primo canestro del terzo quarto con Sebastianelli. Seguivano due triple dei gemelli Paoli che riportavano il Costone sul -10. Albertinazzi e Cissè ristabilivano le distanze e solo 5 punti di fila di Matteo Paoli mantenevano in partita il Vismederi. Ma le due mini-rimonte, in entrambi i casi, erano un fuoco di paglia: negli ultimi 10’ il Costone non riusciva più ad avvicinarsi, anzi a 3’ dalla fine, i gialloverdi scivolavano addirittura sul -14. Ciò nonostante Bastone guidava un ultimo scatto di orgoglio per il Vismederi nel finale di gara. Serviva però solo per ridurre le distanze, non per ribaltare le sorti di una partita che Tortona si portava a casa con merito.