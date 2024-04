"Costone vince gara-1 contro Agliana: coach Tozzi elogia la resistenza avversaria e punta al bis in gara-2"

"Partita dura, tosta. Come si sapeva che sarebbe stata". Così coach Maurizio Tozzi dopo la vittoria del Costone su Agliana in gara-1. Un 75-58, che però non rende merito a ciò che veramente è stata la partita. Se non altro perché a 3 minuti dal termine il Costone aveva solo 3 punti di vantaggio sugli ospiti. Poi il decisivo break di 14-0 ha permesso ai gialloverdi di aggiudicarsi il primo punto della serie, confermando il fattore campo, con la volontà di fare il bis in gara-2, domani alle 21 al PalaOrlandi. "Agliana è una squadra ben organizzata, con idee chiare e giocatori esperti – ha detto ancora coach Tozzi –. Hanno speculato sulla nostra percentuale da 3 che non è altissima – ha proseguito –. Ce lo aspettavamo e ci siamo mossi bene in attacco. Per noi sarà importante proseguire a prendere vantaggi dai rimbalzi e cercare di aumentare il numero di possessi".

AF