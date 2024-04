"Costone vince il derby contro la Mens Sana: primo posto e emozioni per coach Tozzi"

"Nessuno si aspettava di ripetere la partita dell’andata. Con l’unica differenza che nel primo tempo siamo stati troppo timidi in difesa". Inizia così l’analisi del coach del Costone Maurizio Tozzi che aggiunge: "Siamo stati troppo prudenti ma, al tempo stesso, siamo stati bravi a tenere il loro ritmo, giocando una pallacanestro molto più congeniale a loro che a noi. Invece – ha proseguito il tecnico del Vismederi -, a partire dal terzo quarto, siamo stati più solidi e ruvidi. Avevamo preso anche un buon vantaggio però, in un finale così tirato, devo dire che sono stati bravi ai ragazzi ad essere freddi e intelligenti nei frangenti decisivi del match. E questo di fronte a un super pubblico, contro cui non è mai semplice giocare". La vittoria del Costone significa primo posto matematico per i gialloverdi al termine della poule promozione e, quindi, slot n. 1 nella griglia playoff. "Devo ringraziare nuovamente i ragazzi per questo – ha detto Tozzi -. Il primato non premia perché ci sono ancora i playoff ma per noi deve valere tanto perché è un risultato che arriva grazie ai sacrifici e agli sforzi di tutto un’annata". Il derby è stato una bella partita ed ha dato anche alcune indicazioni in vista dei playoff. "Il punto di forza della Mens Sana è il ritmo, il nostro la fisicità – ha detto coach Tozzi -. Siamo squadre diverse ma entrambe di ottima qualità. Ai playoff vedremo questa intensità". L’ultima battuta è sul fatto di essersi trovato ospite a Siena. "È stato bello – ha concluso Tozzi -. Sono orgoglioso di essere l’allenatore del Costone, ma le mie origini sono qui. Fin da quando mio babbo mi portava a vedere Bucci e Ceccherini. La Mens Sana è un pezzo di me. L’emozione è stata grande".

AF