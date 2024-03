Cremona, crocevia playoff. "Non c’è una quota punti. Dobbiamo vincerle tutte»

La settimana particolare, in casa Rbr, è vissuta con normalità. Nessuna veste stracciata per questo posticipo al lunedì sera, ma concentrazione massima in vista di un appuntamento che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa ai playoff. Il PalaRadi, teatro delle operazioni tra JuVi e RivieraBanca, ospita oggi la A2 femminile di volley e domani la A maschile di basket. Ecco il motivo dello slittamento. "Ma va bene così – dice Alessandro Simioni –. In fondo è successo altre volte in questa stagione di dover giocare dopo alcune nostre concorrenti che avevano anticipato il loro match. Non c’è nessun problema, dobbiamo badare alla nostra partita e basta. Dietro di noi corrono e noi dobbiamo provare a vincere ogni volta. Possiamo fare tanti calcoli sulla quota playoff, ma per come è strutturata adesso la classifica è complicato capire quanto punti serviranno".

Cremona ha appena vinto a Chiusi, ma era reduce da sei sconfitte consecutive. È sesta nel suo girone come Rimini e ha gli stessi punti, 26, ma i playoff li ha già quasi in tasca, visto il +8 sulla nona (Rbr invece è a +2). "Ci stiamo allenando per contrastarli al meglio – prosegue Simioni –. Sappiamo che è una squadra a cui piace correre, ad esempio. La settimana di allenamenti sta procedendo bene, vogliamo mettere insieme una buona partita lunedì in trasferta". Con lo stesso spirito e lo stesso gioco degli ultimi tre mesi, per nove vittorie nelle ultime undici partite. Il lungo biancorosso individua un momento preciso che ha dato la svolta alla squadra.

"C’è voluto un po’ di tempo ma alla fine abbiamo trovato grande coesione in squadra. Io credo che a darci tanta consapevolezza sia stata la vittoria di Trieste, l’aver battuto in quel modo una big della A2 è stato importante per quello che è accaduto dopo. Una bella iniezione di fiducia che abbiamo sfruttato nelle settimane successive, anche con altre grandi squadre. La squadra è costruita e assemblata bene e adesso arrivano i risultati". Lo stesso Simioni sta macinando basket settimana dopo settimana, risultando efficace e produttivo per la squadra in tanti modi. Non tanto con le triple, che a inizio stagione sembrava dovessero rappresentare il suo marchio di fabbrica, quanto per il gioco da all-around, in ogni zona del campo e in ogni momento della partita. I 15 punti, 8 rimbalzi e 6 assist con Latina sono lì a testimoniarlo. "Sono contento della fiducia che sento. Il coach non mi nega nulla, ma vuole che faccia assolutamente alcune cose, prima di tutto: presenza in area, difesa e attacco".

Loriano Zannoni