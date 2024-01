Cresce il pubblico del palazzetto. In cassa entrano 670mila euro

Un deciso incremento in termini di pubblico e incassi. In casa Pallacanestro Reggiana, al termine del girone di andata, si può decisamente essere felici non solo guardando la classifica, ma anche pensando alla risposta del pubblico biancorosso rispetto al nuovo corso societario, avviato la scorsa estate.

Confrontando lo stesso periodo della passata stagione infatti l’Unahotels ha visto aumentare di circa 700 unità la media degli spettatori, di quasi il 15% la percentuale di riempimento del PalaBigi e di più di 16mila euro l’incasso medio per match. Quest’ultimo dato confrontato col dato complessivo del campionato 2022/2023. Cifre che sicuramente soddisfano proprietà e management, specie dopo gli ultimi investimenti e in vista della realizzazione, nell’area ex-Reggiane, della "Casa biancorossa". Nella corrente stagione sugli spalti di via Guasco si sono seduti 3737 tifosi per partita, contro i 3078 dell’andata 22/23, il 21% in più. Dato che fa di quello biancorosso il settimo pubblico della Serie A, in termini assoluti. Guardando invece al numero di spettatori rispetto alla capienza complessiva, Reggio riempie l’82,5% dei posti disponibili, contro il 67,9% del campionato precedente. Vale a dire la quinta posizione del ranking; a guidare questa graduatoria il PalaTaliercio di Mestre, dove gioca la Reyer Venezia, che si riempie al 94%. Sul podio anche il parquet di Masnago, casa di Varese (90%) e il PalaDolomiti di Trento, con l’86%. Mediamente nelle casse biancorosse sono entrati sinora 83mila 754 euro, per un incasso totale di oltre 670mila euro. Cifra che pone il sodalizio di via Martiri della Bettola dietro solo alla Virtus Bologna (921mila euro raccolti in totale al botteghino) e Olimpia Milano (quasi 775mila). Felsinei e lombardi sono anche gli unici team che fanno oltre 100mila euro di incasso medio.

Gabriele Gallo