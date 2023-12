Cresce la febbre del derby. Valentini si candida a protagonista

La Pallacanestro 2.015 tira un sospiro di sollievo per Fabio Valentini. Il club biancorosso ha infatti comunicato che gli esami strumentali effettuati dall’atleta hanno scongiurato lesioni legamentose al ginocchio destro. L’unica evidenza rilevata riguarda un edema osseo causato dal colpo ricevuto nello scontro con Ruben Zugno, nelle fasi conclusive del match di Orzinuovi. Una problematica ‘gestibile’, con Valentini che ha già iniziato la terapia medica e fisioterapica specifica. La società fa sapere che seguiranno valutazioni in merito ai tempi di recupero del giocatore, ma le sensazioni, anche in vista del derby, sono positive.

Forlì, dunque, può verosimilmente dormire sonni tranquilli in merito a un immediato recupero del proprio prezioso esterno. Certo, Fabio non sta attraversando una delle sue migliori stagioni (solo due volte in doppia cifra in quindici partite di campionato), ma resta pur sempre un tassello importante nello scacchiere di Martino e un uomo da tenere a bada per le difese avversarie. Specie quando si gioca un derby: l’ultimo, con la Fortitudo, lo ha praticamente deciso con la tripla che, al 40’, ha portato la partita al supplementare. E già nei due confronti contro Rimini dello scorso anno aveva saputo mettersi in evidenza risultando decisivo: nel match di andata di inizio ottobre segnò ben 22 punti e fu una presenza costante per tutta la sfida. Nel ritorno, quindi, mitragliò dall’arco gli adriatici (4/5 da 3) mettendo insieme 18 punti in 24’.

Oggi, poi, è anche la giornata dell’apertura della prevendita in vista del match di sabato sera al Flaminio. Per l’occasione non sarà operativa la prevendita online, ma sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti solo fisicamente presso la sede del club forlivese in viale Corridoni 10. Tagliandi che saranno disponibili oggi e domani (dalle ore 8.30 alle 12.30) fino ad esaurimento. Due gli ‘spicchi’ riservati ai tifosi ospiti: il Settore non numerato (18 euro il biglietto intero, 10 euro per gli Under 14) e il Parterre numerato (40 euro intero, 20 euro Under 14). In fase di acquisto sarà necessario comunicare nome, cognome e data di nascita dell’utilizzatore del titolo di ingresso e i biglietti dovranno essere pagati esclusivamente in contanti.

Simone Casadei