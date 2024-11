Cresce la febbre per l’arrivo dell’Italia. A San Prospero allenamento a porte aperte

Reggio capitale del basket per un weekend. A partire da sabato, infatti, la nostra città sarà il centro nevralgico di tutto il movimento della pallacanestro italiana che poi, lunedì alle 20,30 al PalaBigi, aprirà le porte alla Nazionale del ct Gianmarco Pozzecco per la sfida all’Islanda.

Una gara molto importante, valevole per la qualificazione ad ‘Eurobasket 2025’, ma che non sarà l’unico appuntamento imperdibile per gli sportivi e gli appassionati reggiani.

A corredo di questo storico ritorno - che avverrà a distanza di 24 anni dall’ultima volta (Italia-Francia 69-65 del 26 febbraio 2000, Myers Mvp con 20 punti) – ci sarà tutta una lunga serie di eventi che valorizzeranno l’arrivo di ‘Nick’ Melli e compagni assieme al gotha di questa disciplina.

Sabato alle 18,30 nella ‘Sala del Tricolore’ alla presenza del presidente federale Petrucci verrà illustrata nel dettaglio la kermesse e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massari, annuncerà la consegna del ‘Primo Tricolore’ agli azzurri.

Assolutamente da segnare sul calendario pure la domenica, ovvero il giorno di San Prospero, con la nazionale che si allenerà in tarda mattinata al palasport di via Guasco, con la seduta che sarà straordinariamente aperta al pubblico. Un’iniziativa davvero speciale che avvicinerà ancora di più gli appassionati reggiani alla nazionale di basket di cui farà parte anche il capitano biancorosso Vitali.

Nel pomeriggio di domenica poi una parte della delegazione degli azzurri si unirà ai giocatori della Unahotels e presenzierà allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini dove sarà possibile acquistare – oltre a quello della Pallacanestro Reggiana - anche il merchandising ufficiale della nazionale. Come da tradizione, con la città in festa e che si prepara alle celebrazioni natalizie, gli atleti distribuiranno gratuitamente anche il prelibato vin brulè.

Al lunedì, giorno della partita, Reggio diventerà anche il quartier generale di tutti i 16 club che partecipano alla Serie A.

La Legabasket ha infatti convocato un’assemblea che riunirà tutti i presidenti di club nella suggestiva ‘Sala degli Specchi’ del teatro Valli, proprio nel cuore della città. Un’occasione speciale, anzi imperdibile, per far conoscere un po’ a tutti i rappresentanti della palla a spicchi uno degli ambienti più belli e caratteristici della nostra tradizione, con lo sport che sarà il filo conduttore di una tre giorni che si preannuncia davvero unica e indimenticabile.

Per tutti gli appassionati di basket reggiani però già domani ci sarà un appuntamento da non perdere, perché alle 17,30 nel negozio della Feltrinelli di via Kennedy 29 (centro commerciale ‘Meridiana’) il capitano degli azzurri Nicolo Melli presenterà il proprio libro ‘La partita decisiva’ edito da De Agostini e sarà poi a disposizione dei tifosi per gli autografi.

Un pieno di basket di altissimo livello che darà lustro ad una realtà a trazione sportiva come la nostra, da sempre molto appassionata e sensibile a queste dinamiche.

Biglietti. Sono acquistabili sulla piattaforma Vivaticket, anche se ormai siamo davvero agli sgoccioli. Il sold out è dietro l’angolo.