Cresce l’attesa. Sono stati venduti più di 350 biglietti nelle prime ore

Sono andati venduti più di 350 biglietti nelle prime ore di prevendita per la gara3 di domenica (palla a due alle 18) tra ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball e Vismederi Costone. Segno di un entusiasmo lampante tra i sostenitori biancoverdi ma in generale tra gli appassionati della palla a spicchi senesi e non. La prevendita per gara 3 e gara 4 (mercoledì alle 20,30) proseguirà direttamente nella giornata di gara 3, ovvero domenica con la biglietteria aprirà alle 16,30. Per gara 4 invece nella segreteria della Mens Sana Basketball sarà aperta lunedì 20 maggio dalle 18 alle 20 e martedì 21 sempre dalle 18 alle 20. La partita sarà trasmessa in diretta da Starplane gratuitamente https://ticket.eventplane.it/event/g3msbvcsds, oltre che da Canale 3, Radio Siena Tv, Gazzetta di Siena e Siena News. La capienza massima dell’impianto di Viale Sclavo per le due occasioni dovrebbe intorno alle 2670 unità (considerando i settori chiusi per i lavori al palazzetto). Forse non sarà raggiunta una tale cifra ma la sensazione è che quota 2000 possa ampiamente essere superata già domenica con i tifosi di casa pronti ad accogliere i giocatori di coach Paolo Betti con cori e coreografie.