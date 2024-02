Crespi "Andrea Costa, ora viene il bello"

Due vittorie fondamentali con Bisceglie e San Severo per l’Andrea Costa, rilanciata dopo le cinque sconfitte di fila, e ora chiamata all’ennesimo trittico di gare in sette giorni. Le due trasferte di San Vendemiano (domenica) e Chieti (mercoledì) e domenica prossima in casa con Mestre i prossimi impegni ravvicinati da affrontare con l’umore giusto, come conferma anche il pivot Riccardo Crespi.

"L’umore è cambiato dopo la sconfitta di Padova che è stata per noi come una seconda scossa, dopo quella che arrivò dopo il ko di Bisceglie all’andata – afferma –. Una sconfitta che può essere stata dovuta a stanchezza mentale o fisica. Ci siamo parlati ed è servito perché sono arrivate due vittorie importanti in ottica salvezza contro Bisceglie e con San Severo che sta facendo molto bene".

Successi nei quali lo stesso Crespi, reduce da tre gare in doppia cifra di fila e un crescente contributo anche difensivo (quarto miglior rimbalzista del girone e secondo per stoppate), ha messo il suo timbro.

"Sto cercando di aiutare il più possibile tutti e migliorare la difesa, che come sa coach Di Paolantonio, è il mio obiettivo per questa stagione e c’è ancora strada da fare".

San Vendemiano domenica è il primo dei tre incontri ravvicinati che attendono l’Andrea Costa.

"Sono tre partite molto delicate e dobbiamo pensare ad affrontarne una alla volta. Iniziamo domenica con una squadra che non ha mai perso in casa e che è costruita per stare tra le prime tre, ma avendo già vinto all’andata sappiamo come si può fare. Anche Chieti sarà molto rognosa, visto che sta affrontando un momento particolare, così come Mestre che sta vivendo un periodo altalenante".

I quattro punti di vantaggio sul quintultimo posto sono preziosi in un torneo in cui l’ipotetica quota salvezza (30 o 32 punti le ipotesi) potrebbe alzarsi.

"Onestamente non ho fatto calcoli anche perché le squadre sotto di noi sono le più in forma ora, vedi Padova che è reduce da un filotto di vittorie. Non voglio pensare a un target, meglio stare tranquilli e guardarci più avanti".

In chiusura non lesina complimenti ai compagni più giovani, su tutti quel Lucio Martini con cui scambia colpi sotto canestro ogni giorno in allenamento. "Voglio tanto bene a Lucio e sono contento che cresca. Durante la settimana sotto canestro ci picchiamo tanto per migliorare e lui lo sta facendo. Entra in campo e fa le cose semplici per aiutare la squadra, poi con la sua stazza si fa sentire in difesa. E poi è uno che ascolta e si sta guadagnando i suoi minuti".