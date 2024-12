Crisi Sella, il messaggio di Fava: "E’ il momento di restare uniti"

"Cari tifosi, la sconfitta di venerdì è stata difficile da digerire, e non solo per il risultato. Serate come questa mettono alla prova tutti noi: chi scende in campo, chi lavora dietro le quinte e chi sostiene dagli spalti.

La Benedetto XIV è una famiglia, e come in ogni famiglia, il rispetto reciproco è fondamentale. Quando questo viene meno, nessuno ne esce vincitore. Non è il momento di dividersi, ma di restare uniti per affrontare insieme le sfide che ci aspettano. Ogni parola, ogni gesto deve costruire, non distruggere. Da parte del club, posso assicurarvi che stiamo lavorando con serietà per riportare sul parquet lo spirito e il gioco che voi tifosi meritate. Il nostro percorso ha bisogno del sostegno di tutti, dentro e fuori dal campo, con passione, rispetto e fiducia.

Uniti possiamo rialzarci e tornare più forti. Forza Benedetto XIV, sempre". Questo il messaggio che il presidente biancorosso Gianni Fava ha voluto lanciare sui canali social della Sella Cento all’indomani della pesante sconfitta contro Cividale. Un ko inatteso, almeno nelle proporzioni, che pone interrogativi su questo roster e sulla necessità di rinforzarlo, a prescindere dal rientro o meno di Delfino.

In che modo rafforzarlo? Sostituendo Henderson con un altro Usa più performante, o aggiungendo un italiano all’attuale roster? Le analisi sono in corso.

E sabato si va a Verona.