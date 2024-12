Finale punto a punto per Stosa Virtus. Ko amaro contro la capolista Empoli

STOSA

92

EMPOLI

94

STOSA: Bartoletti 5, Dal Maso 11, Joksimovic 10, Zocca 16, Falchi ne, Olleia 4, Costantini 6, Calvellini 10, Gianoli 20, Braccagni 1, Bartelloni ne, Guerra 9. All. Evangelisti

EMPOLI: Giannone 19, Baldacci ne, Baccetti 3, Sesoldi 2, Rosselli 11, Ramazzotti ne, De Leone 14, Mazzoni 17, Quartuccio 5, Tosti, Regini ne, Maric 23. All. Valentino.

Parziali: 22-23; 42-44; 68-71.

SIENA – Un altro finale punto a punto condanna nuovamente la Stosa alla sconfitta casalinga. Al PalaCorsoni passa la capolista Empoli che con un canestro di Rosselli a 6“ dalla fine si porta a casa i 2 punti. Il tiro del pareggio di Calvellini si stampa sul ferro e con lui le speranze della Virtus. Partenza con ritmi alti e grande equilibrio. La Virtus trova punti con un ottimo Zocca (foto), Empoli risponde con Rosselli e De Leone per il 13-12 del 6’. La formazione rossoblù allunga sul +5 ma l’Use non molla e trova subito la parità a quota 19 con Quartuccio. Dal Maso segna da 3 ma Empoli risponde e chiude avanti il primo quarto di una lunghezza. Due triple di Mazzoni in avvio di secondo periodo danno il +7 agli ospiti ma la risposta senese è immediata con Guerra che segna 5 punti in fila rimettendo in carreggiata la Stosa. I rossoblù difendono forte e da 2 recuperi consecutivi nasce il nuovo vantaggio con Olleia e Costantini che siglano il 34-31 a metà tempo. Si sale a +6 (39-33) con una grande azione da 3 punti di Gianoli ma Rosselli riporta Use a contatto. Sul finire di tempo la Stosa non riesce a capitalizzare in attacco mentre un paio di fischi più che discutibili concedono a Empoli di capitalizzare per chiudere avanti a metà tempo (42-44). Sono De Leone e Maric con 2 giochi da 3 punti a portare Empoli a +8 in avvio di terzo periodo. La Virtus replica con Gianoli e Calvellini: si torna a -2. Maric colpisce da 3, Giannone è precisissimo dalla lunetta ma Costantini, entrato per il quinto fallo fischiato a Zocca, colpisce dai 6,75: è 68-71 alla terza sirena. Il quarto finale è un susseguirsi di emozioni: Use comanda ma la Stosa non molla di un centimetro. Un arbitraggio ai limiti della decenza però condanna sistematicamente i rossoblù, che si vedono fischiare falli assurdi e almeno 3 tecnici decisivi. Nonostante ciò nell’ultimo minuto i senesi sono a +3 ma l’ennesimo finale choc li condanna a una sconfitta stavolta immeritata.