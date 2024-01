Crollo nel finale. Che rimpianto per la Folgore

Crolla nel finale la Folgore Fucecchio che anche questa volta non riesce a ottenere un successo in casa. Nonostante il risultato negativo sono proprio i locali a partire bene con un 12-4 sfiorando pure la doppia cifra sul 17-7, mancata a causa del ritorno del Bottegone. Il primo quarto si conclude sul 19-18. Anche nella seconda frazione sono i fucecchiesi a dettare il gioco che grazie a Ghiare e Menichetti ritornano a + 10 sul 38-28. L’episodio cruciale avviene a inizio terzo quarto quando la Folgore perde Torrigiani per infortunio e Chiti per falli. I padroni di casa si fanno così raggiungere e sorpassare proprio sulla sirena del terzo quarto. Nei 10 minuti finali i pistoiesi allungano grazie a Delage e Riccio. La Folgore rimane sempre a contatto ma il fallo sistematico nei minuti finali li penalizza oltre misura. Finisce 70-77. Questo il tabellino per la Folgore Fucecchio: Scomparin, Foschi, Torrigiani 5, Gazzarrini, Tamburini, Berti 6, Chiti 2, Menichetti 22, Tessitori, Orsucci 9, Ghiarè 26 Parziali: 19-18; 38-33; 50-52.