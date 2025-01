Crosa Service non ce la fa. Partenza da dimenticare

BASKETNiente da fare per il Gruppo Crosa Service Follonica Basket sul campo della capolista Florence Basket 70-54 nell’ultima giornata di andata di Divisione 2. Gli azzurri pagano un primo quarto in cui i padroni di casa, praticamente senza sbagliare un canestro, scavano il solco che poi mantengono sino a fine match, con gli azzurri che se la sono giocata comunque alla pari per tre quarti di partita accorciando più volte senza però scendere mai sotto la doppia cifra di svantaggio. Peccato per la partenza ad handicap, ma la squadra dovrà lavorare sull’intensità difensiva e sulle scelte in attacco, ma non sono comunque mancate indicazioni positive per il futuro.

Follonica Basket: Battaglini 5, Ranieri, Bartoli 22, Simonelli 8, Listorti, Angiolini, Pagnini, Donati 2, Bianchi, De Sanctis 1, Petri 10, Bartolozzi 6. All. Vichi.

A livello giovanile bellissima vittoria per l’Under 14 Regionale nell’incontro casalingo contro la capolista Dream Basket Pisa: i ragazzi di coach Vichi, partiti con qualche comprensibile timore reverenziale, hanno inizialmente pagato la maggiore energia degli ospiti, senza però disunirsi e trovando le misure per contenere i pisani e controbattere. Pisa prova con la pressione a tutto campo, ma gli azzurri sono bravi a non farsi intrappolare e contenere i tentativi di recupero del Dream e a portare a casa una vittoria che inizialmente pareva quasi impossibile, infiggendo ai pisani la prima sconfitta stagionale 44-41.