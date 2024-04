Cuore Andrea Costa. Quattrocento tifosi scalderanno il derby

Ci sarà tutto il tifo biancorosso possibile ad accompagnare l’Andrea Costa nel derby di domenica. Sono stati bruciati tutti i 400 tagliandi disponibili per il settore ospiti del PalaRuggi (non sono previste altre richieste alla Virtus) nel quale si accomoderanno domenica i sostenitori di Corcelli e compagni nella stracittadina, con la società biancorossa che ieri aveva annunciato con soddisfazione il sold out. Migliore chiusura di campionato non poteva esserci per la squadra di coach Di Paolantonio, a suggellare il ritrovato entusiasmo e attaccamento che una stagione vissuta sempre sopra le righe, con numerosi alti e rarissimi bassi ha saputo riportare nella sua tifoseria.

Già domenica, in occasione della sfida persa al supplementare con Faenza, il PalaRuggi si era mostrato pieno e caloroso, con la tifoseria organizzata dell’Onda d’Urto pronta a sostenere la squadra anche e soprattutto in occasione di questo derby e a colorare il proprio settore con una coreografia apposita per l’evento. Una spinta quanto mai necessaria per una squadra a cui non mancheranno le motivazioni per provare a raggiungere la vittoria numero 18 in campionato: un risultato che supererebbe di gran lunga le prospettive iniziali. L’Andrea Costa cerca la prima vittoria stagionale nella stracittadina, dal momento che finora ha perso i due precedenti di Supercoppa, con la Virtus che era ancora nelle mani di Marco Regazzi, e quello dell’andata con i gialloneri guidati da Mauro Zappi. Impossibile pensare che coach Di Paolantonio perda l’occasione di lasciare scritto il suo nome nell’albo d’oro dei tecnici vincitori del derby. Ultimo, e più importante tra i fattori, un successo garantirebbe all’Andrea Costa l’ottavo posto finale e di conseguenza i playoff, con i biancorossi che andrebbero poi a incrociare ai quarti la Pielle Livorno, primatista del girone A. Playoff che potrebbero essere festeggiati anche in caso di una battuta d’arresto, con l’Andrea Costa che, nel caso, dovrebbe auspicare una sconfitta di San Severo (a pari punti, ma i biancorossi hanno l’1-1 e il +16 negli scontri diretti), impegnata nel difficile confronto con Ruvo di Puglia (che nutre ancora la speranza di chiudere al primo posto).

Dal campo. Dopo un paio di giorni di riposo concessi dallo staff tecnico dopo l’intensa gara con Faenza, l’Andrea Costa ha ripreso ieri ad allenarsi.