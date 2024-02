’cuore giallonero’. Un biglietto per i colori Virtus

Domani la Virtus Imola giocherà in casa con Roseto. Il club per il match ha organizzato "La giornata giallonera – si legge nella nota diffusa dalla società – un richiamo all’amore per i nostri colori, come segno caratteristico della fede sportiva che ci unisce ogni settimana. Per questa partita non saranno valide le tessere sponsor e accrediti genitori giovanili e accrediti di alcun tipo, ad eccezione degli atleti ed atlete delle giovanili. Gli abbonati e sottoscrittori della Virtus card, potranno scegliere se entrare con le loro tessere oppure acquistare regolare biglietto, sostenendo con tale gesto la nostra squadra del cuore".

Com’è nella tradizione del club, molto probabilmente il popolo virtussino non si lascerà scappare l’occasione per dare un ulteriore sostegno rinunciando all’abbonamento e acquistando il biglietto.