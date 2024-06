Da ’cenerentola’ a sorpresa. Ficeclum, annata da applausi. Sorpassi sul gong e muro in difesa: "Grande crescita per i ragazzi»

Al via senza particolari obiettivi, se non quello di far fare esperienza ai suoi giovani giocatori, il Ficeclum, squadra in orbita Folgore Fucecchio, è riuscito addirittura a centrare i play-off del campionato di Divisione Regionale 3. "Onestamente siamo andati oltre le più rosee aspettative – esordisce coach Andrea Fontanelli, collaboratore anche di Rastelli sulla panchina della squadra di Serie C –. Addirittura, sono sincero, mi aspettavo di essere la ‘cenerentola’ del girone, per altro il nostro era il più competitivo del campionato, invece i ragazzi sono cresciuti, grazie anche a qualche innesto nuovo, dimostrando grande maturità e capacità anche di saper soffrire per poi piazzare la zampata vincente".

Chiuso la prima fase con il secondo posto a quota 22 punti, frutto di 11 vittorie in 16 giornate, alle spalle della corazzata Versilia (28), i fucecchiesi hanno poi terminato all’ultimo posto il girone G della seconda fase per la promozione, dove erano entrati con soli 2 punti.

"Abbiamo disputato senza dubbio una splendida prima fase, in cui purtroppo però abbiamo dovuto fare i conti con un paio di infortuni importanti, un play e una guardia – ammette il tecnico –, che hanno inevitabilmente destabilizzato certi equilibri, rendendo oggettivamente ancor più complicata una seconda fase che già di per se sarebbe stata decisamente difficile. Basti pensare che quando uno di loro lo abbiamo recuperato per l’ultima partita dei play-off, abbiamo battuto Livorno da cui all’andata perdemmo di 17 punti". Fontanelli, poi, non ha dubbio su quale sia stato il punto di forza della propria squadra. "Il gruppo perché tanti componenti del roster sono cresciuti insieme e non è scontato che sappiano accettare fin da subito i nuovi arrivati – spiega – invece qui si è creata subito una bella alchimia dentro e fuori dal campo, poi non posso che ringraziare ‘mamma’ Folgore che quando abbiamo avuto problemi di spazi ci ha messo a disposizione altre palestre per poterci allenare con continuità". Infine, l’allenatore del Ficeclum ricorda con piacere le vittorie più belle.

"A Pontedera contro la Bellaria quando arrivati a meno uno a sette secondi dalla fine, siamo riusciti a compiere il sorpasso sulla successiva rimessa offensiva – conclude –, oppure sul parquet della capolista Versilia, quando con una super difesa siamo riusciti a prevalere al termine di un match giocato punto a punto per l’intero arco dei quaranta minuti. Ma ci vorrei mettere anche l’ultima gara della stagione in casa contro Livorno, chiusasi con il punteggio bassissimo di 39-34, in cui siamo stati superlativi nell’ultimo quarto, segnando ben 23 punti".

Simone Cioni