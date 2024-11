Da giocatrice dell’Olimpia ad allenatrice Nba. Il sogno di Gea Uguccioni è diventato realtà

Un giorno la pesarese Gea Barbieri Uguccioni ha deciso di lasciare tutto e trasferirsi in Usa per inseguire un sogno: allenare a basket. Lei ex giocatrice dell’Olimpia, saluta la mamma e parte. Lo fa nel 2017. Adesso ha 26 anni. Tanti sacrifici, tanti bocconi amari e soprattutto tanta nostalgia di Pesaro e della sua famiglia e degli amici. Ma Gea ha realizzato il suo obiettivo. Da sola. E’ cosi brava nel suo lavoro che presto si sposterà da Chicago, dove vive da quando è sbarcata in America, a New Jersey dove andrà per allenare con uno skills trainer Nba. Il massimo per chi segue la pallacanestro. Perché l’Nba è come l’Oscar, ma in versione palla a spicchi. "Mi sono trasferita negli Stati Uniti, nell’ Illinois precisamente nel 2017 dopo aver conseguito il diploma di geometra a Pesaro – racconta la stessa Gea che con un nome così non poteva restare tutta la sua vita in un solo posto –. Il motivo del trasferimento è il basket, grandissima passione che mi ha spinta oltre oceano". La Barbieri Uguccioni spiega nel dettaglio di cosa si occupa, un settore meno visibile di altri, ma senza dubbio importantissimo: "L’obiettivo è sempre stato quello di lavorare come basketball skills trainer allenando i giocatori di basket esclusivamente sulla parte tecnica senza focalizzarsi sulla parte tattica".

Gea ha quindi concentrato tutte le sue forze su questa professione che è la base di ogni sport e in particolare della pallacanestro. "Dall’età di 15 anni ho iniziato a studiare i metodi di I’mPossible Skills Training fondata dallo skills trainer Nba Micah Lancaster per poi diventare skills trainer certificata dalla medesima associazione". La certificazione la rende specializzata in allenare i giocatori usando metodi innovativi per trovare lacune tecniche nel movimento dei piedi, posizioni del corpo durante L’attacco a canestro e altri aspetti. Una professione particolare che non tutti riescono a insegnare, tanto che la Barbieri Uguccioni in Europa e in Usa è una delle poche eccellenze: "Solo 30 skills trainer in Europa e 120 negli USA hanno ottenuto la certificazione di I’mPossible Training che si ottiene tramite esame". Un traguardo che la dice lunga sulla caparbietà di questa ragazza di Pesaro e soprattutto che evidenza le sue capacità e doti in questo ramo. Oggi Gea partecipa a conferenze di basket in tutti gli Stati Uniti con gli skills trainer americani più importanti e ha inoltre avuto la possibilità di allenare in un camp a Vienna con lo skills trainer Nba DJ Sackmann nell estate 2019. Ecco perché a breve si trasferirà in New Jersey per allenare con uno skills trainer Nba. Una pesarese che ha coronato il suo sogno americano.

Beatrice Terenzi