Daimiloptu, giovani stelle del basket da tutta Europa

Bologna, 22 aprile 2025 – La palla a spicchi fa ancora tappa a Bologna, alla Furla casa del basket per eccellenza, dove anche quest’anno torna il torneo internazionale Daimiloptu, giunto alla ventunesima edizione. L’evento, nato nel 2003 da un’idea di Marco Mezzetti, richiamerà in città squadre giovanili provenienti da tutta Europa che si sfideranno dal 23 al 27 aprile su diversi campi trai i quali quelli della Furla, della Palestra Pertini e del PalaRecord.

La parola d’ordine sarà ancora la condivisione, alla base a sempre di questa manifestazione grazie al motto ‘Gioca chi ospita’: ogni famiglia delle società bolognesi iscritte ospita infatti uno dei ragazzi delle squadre straniere per tutta la durata del torneo. Il torneo, riservato alle formazioni maschili U15, si arricchisce quest’anno del torneo femminile U14 con la New Girls Edition che amplierà ulteriormente la portata dell’evento.

Nel 2024 a trionfare era stato l’SKM Vilnius e quest’anno vedrà la partecipazione, lato maschile di Futurvirtus, Accademy Fortitudo, Pontevecchio Bologna, Virtus Bologna, SG Fortitudo, BSL San Lazzaro, i lituani dell’SKM Vilnius, gli slovacchi del Povazska Bystrica, i cechi dell’USK Praga, i serbi del Petrovgrad Zrenjanin, gli sloveni del Cedevita Olimpija e i croati del Drazen Petrovic Sibenik. Nella categoria femminile ci saranno invece SG Fortitudo, Pontevecchio, Basketball Sister e Peperoncino Basket che ospiteranno le tedesche dell’Alba Berlino, le slovacche dell’MBK Ruzomberok, le macedoni del Tim Area Shtip e le bosniache del KK Lidder Gradiska.

Un torneo che negli anni ha saputo non solo trasmettere valori che vanno al di là dello sport ma che ha messo in vetrina anche alcuni prospetti che sono arrivati a calcare i parquet non solo italiani ma anche internazionali fino all’NBA: un esempio è Ivica Zubac, ma anche il virtussino Ante Zizic, entrambi tra i partecipanti al torneo da Under 15. C’è poi anche chi ritornerà al torneo in panchina, come Paul Antoine Vinouse, attuale coach dell’Alba Berlino femminile. Ad arricchire l’edizione 2025 di Daimiloptu anche il Be-Ref All Star Game, che sabato 26 aprile alla Furla vedrà sfidarsi una formazione di giocatori provenienti da squadre della ex Jugoslavia contro una rappresentativa del resto dell’Europa, mentre sia il 25 che il 26 aprile sarà presente sempre alla Furla un ‘Wellness Village’. Prima palla a due già questa sera alle 20 alla Furla, con la sfida tra SG Fortitudo e Pontevecchio. Le finali invece si giocheranno al PalaRecord dalle 15.