Dal 3 al 6 gennaio torna il torneo internazionale under 14. Il Ravaglia cresce di valore e diventa ancora più europeo

Si tolgono i veli al 16esimo torneo Chicco Ravaglia, pronto ad andare in scena dal 3 al 6 gennaio 2024 con un’edizione ricca di novità. A cominciare dalle squadre, ben 12 con sei italiane e sei straniere, a confermare la vocazione internazionale della manifestazione per under 14 organizzata dall’International Imola dal 2009 per ricordare Enrico Ravaglia, per tutti quanti Chicco, scomparso il 23 dicembre 1999. "Siamo veramente contenti – commenta con soddisfazione Fulvio Zavaglia, presidente dell’International Imola –. Tra le squadre di casa nostra ci saremo noi e i migliori settori giovanili italiani visto che avremo la Virtus Bologna, Olimpia Milano, Stella Azzurra Roma, Bassano e Pesaro. E poi siamo riusciti a portare sei straniere: Lubiana che è ormai una tradizione, Praga che c’era anche l’anno scorso, una squadra tedesca che è Bonn, una dalla Macedonia che è Skopje e due croate, Zagabria e Dignano. Ci aspetta un livello molto alto, come è sempre stato, se pensiamo agli atleti transitati al torneo: oltre a ricordare Luka Doncic, basti pensare anche a Matteo Spagnolo che fa l’Eurolega. In futuro sarebbe bello allargarsi a 16 squadre, ma prima dovremo valutare tanti aspetti, tra cui i costi, la ricezione albergheria e l’organizzazione, che già impegna una trentina di nostri collaboratori".

Si parte il 3 gennaio con le prime gare: alle 9:30 International – Bonn, 11:30 Dignano – Virtus, 13:30 Milano – Pesaro, 16 Roma – Praga, 18 Bassano – Skopje e 20 Zagabria – Lubiana.

Le vincitrici e le due migliori sconfitte (si valuterà la differenza canestri) passeranno ai quarti di finale, quindi le semifinali e le finali il 6 gennaio per assegnare il trofeo sponsorizzato Easy Car. Come da tradizione i ragazzi mangeranno assieme negli spazi della palestra Ravaglia (pasti della Due Castelli), teatro di tutte le partite (a parte due il 6 gennaio che saranno al Ruggi). "Saranno giorni di grandi relazioni sociali ed emozioni per i ragazzi visto che non capita spesso di giocare e passare del tempo con ragazzi di altri Paesi", chiude Zavagli.

Le gare saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube di Italhoop.

l.m.