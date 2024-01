Dalla B Nazionale ai tornei minori: tutto il programma. Ozzano, c’è Imola. Il Bologna 2016 ci prova

Dopo la stupefacente reazione d’orgoglio dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, 73-66 contro la più quotata San Severo e +4 sull’ultimo posto del girone B di serie B occupato da Taranto, oggi alle 20,30 arriva l’attesissimo esame contro la Virtus Imola, in striscia positiva da 5 giornate.

All’andata i gialloneri dell’allora coach Regazzi avevano bollato una delle pagine più buie degli ozzanesi (guidati da Giuliani), firmando un pesante 89-59 che oggi i ‘palloni volanti’ vogliono riscattare.

In Interregionale, dopo il ko nel derby contro l’Olimpia Castello, domani alle 18 trasferta proibitiva per il Bologna 2016, di scena sul parquet della capolista Sangiorgese.

Sesta di ritorno sui campi del girone A di serie C, con gli occhi puntati sulla Francesco Francia, reduce da due vittorie consecutive e oggi alle 18 di scena a Parma contro la Magik: trasferta insidiosa invece per l’inseguitrice Cvd Casalecchio, domani alle 17,30 a Novellara. Nel girone B trasferta romagnola per la regina Virtus Medicina, oggi alle 20,30 a Lugo per provare ad allungare a 9 la striscia positiva. Prove di risalita dietro per l’inseguitrice Cmp Global, reduce dal primo ko stagionale a Forlimpopoli e dal successo nel recupero contro Sb Ferrara: oggi alle 19,45 i rossoblù riceveranno Cmo Ozzano.

Ultima giornata di andata in Divisione Regionale 1, dove cresce l’attesa per il derby di metà classifica fra Masi e Stars, in campo oggi alle 18,30 per provare a prendersi il terzo posto. Prove di risalita per il Progresso di coach Palumbi, che domani alle 18 farà visita al fanalino di coda Cavriago.

Nel girone B spicca invece il posticipo di domani alle 18,45: a Granarolo, terza della classe, va infatti in scena il derby contro la matricola Bianconeriba Baricella, oggi ottava e rivelazione del campionato.

Giacomo Gelati