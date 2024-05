Dalla B Nazionale alla Divisione Regionale 1: le gare. Il riscatto dei New Flying Balls. Domani nuova sfida con Padova

Con le spalle al muro dopo il 2-0 (82-66; 91-87) subìto in casa della Virtus Padova, reazione d’orgoglio dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, che in gara-tre dei playout di B superano i patavini 80-73 (top scorer Abega, a referto con 18 punti) allungando così la serie: domani alle 18 si torna sul parquet di Ozzano per una gara-quattro delicatissima.

Con una vittoria dei biancorossi si va alla ‘bella’ mercoledì alle 20,30 al PalaBerta di Montegrotto Terme, diversamente per gli ozzanesi ci sarà il secondo e ultimo turno playout: sull’altro lato Bisceglie ha chiuso 3-0 con Vicenza ottenendo la salvezza. Tra le fila locali da segnalare le doppie cifre di Bechi (13), Bastone (12), Filippini (11) e Cortese (12).

Ultime tre corse di regular season sui campi della Divisione Regionale 1 con l’attenzione rivolta ai primi quattro posti dei gironi A e B, dov’è in corso la bagarre in vista dei quarti di finale. Nel girone A si godono il primato i Giardini Margherita che oggi alle 19,30 saranno a Monte San Pietro contro il Voltone: da un lato gli uomini di coach Fabrizio Lanzi, reduci da 4 vittorie consecutive un margine di 2 lunghezze sulle inseguitrici, dall’altro gli uomini di capitan Andrea Giacometti, quinti a -4 dalla zona playoff e a caccia di punti dopo 3 ko filati. Al secondo posto è sfida a distanza fra Vis Persiceto, domani alle 18 sul campo di Cavriago, e Vignola, appaiata ai bolognesi e in contemporanea contro Anzola: deve invece difendere la quarta piazza l’Audace Bombers che alle 19,30 riceverà Cento per provare ad agganciare il podio. Due bolognesi a caccia di playoff nel girone B. È il caso di Budrio, che dopo la vittoria contro l’International vuole fare il bis per mantenersi sulla scia della regina Argenta e domani alle 18 ospiterà il fanalino di coda Russi.

Ben più ardua la sfida di Granarolo, quarta, che domani alle 18,45 si gioca il testa a testa contro Riccione, quinta a -4 e virtualmente ancora in corsa (cinque le vittorie consecutive dei romagnoli).