Dalla B Nazionale alla Prima Divisione: tutte le gare. I New Flying Balls vanno a caccia del tris

Sbuffa un vento propizio in casa dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, reduci da 2 vittorie consecutive, cruciali in termini di salvezza (Ozzano è a +6 sull’ultimo posto nel girone B di serie B), e in campo domani alle 18 nella difficile trasferta di Fabriano, sesta della classe e squadra più in forma del momento con 4 successi consecutivi.

Di tutt’altro umore in Interregionale il Bologna 2016, a caccia di un barlume di tranquillità dopo 4 sconfitte filate e in campo oggi alle 18,30 contro Nerviano: occhi puntati sulla parigrado Olimpia Castello, domani alle 18 in casa contro i Tigers Romagna.

Nel girone A di serie C è caccia al primo posto per la Francesco Francia, oggi alle 19 contro Correggio e con un occhio al risultato fra Scandiano (prima a +2) e Modena, in campo alle 18: dalle retrovie cerca serenità il Cvd Casalecchio, a bocca asciutta da 4 giornate e oggi alle 21 contro il fanalino Parma. Nel girone B oggi alle 21 si potrebbe decidere la sorte dei primi due posti: a Medicina si gioca il big match Virtus-Cmp Global, ovvero prima contro seconda.

Torna invece in campo la Sg Fortitudo, fresca di ingaggio di ‘Gigi’ Dordei e ai saluti con Marco Prunotto (promosso in Interregionale a Legnaia e grande prodotto del vivaio Effe): i biancoblù oggi alle 18 saranno di scena sul campo dei Baskers.

In Divisione Regionale 1 è bagarre per il secondo posto nel girone A: oggi alle 21 i Giardini Margherita (secondi) saranno in trasferta a Cento, seguendo il big match di giornata fra la regina Audace Bombers e la Vis Persiceto (quarta), in campo alle 19,30. Nel girone B trasferta insidiosa per la capolista Budrio, oggi alle 21 a Cesena.

Dietro Granarolo vuole tentare l’assalto al secondo posto: domani alle 18,45 arriva l’Omega, quart’ultima della classe.

g. g.