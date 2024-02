Dalla B Nazionale alla Prima Divisione: tutte le gare. New Flying Balls, sfida per il riscatto

Ennesimo banco di prova in serie B nell’altalenante stagione dei New Flying Balls, che dopo il ko nel turno infrasettimanale contro Faenza (87-61) si preparano a una nuova sfida-salvezza: domani alle 18 i ‘palloni volanti’ saranno infatti di scena a Vicenza (+4 sui biancorossi) per provare a risalire la china dopo 3 sconfitte consecutive. Cala invece il sipario della regular season sui parquet dell’Interregionale, con gli occhi puntati sul duo Olimpia Castello-Bologna 2016, appaiate al sesto posto: i castellani domani alle 18 riceveranno il fanalino Cernusco, mentre i rossoblù oggi alle 18,30 riceveranno Piadena. In serie C ultima giornata di ritorno sui campi del girone A con tutte le attenzioni rivolte al big match della Francesco Francia, seconda della classe e alla quinta vittoria consecutiva: oggi alle 19 arriverà infatti Castelnovo ne’ Monti, terza in classifica a -2 dai bolognesi di coach Mondini. Quart’ultimo capitolo invece nel girone B, con la regina Virtus Medicina che cerca il riscatto dopo l’ultimo ko: oggi alle 21 arriva l’Sg Fortitudo di ‘Gigi’ Dordei. Sulle tracce della capolista la Cmp Global, oggi alle 18,30 a Castel Guelfo. Per il Cmo Ozzano di coach Moretti, invece, oggi alle 20,30 arriva l’ostacolo Baskers Forlimpopoli. In Divisione Regionale 1 si fa sempre più avvincente la sfida al vertice del girone A, con la capolista Audace Bombers, oggi alle 19,30 contro Castelfranco Emilia, a caccia di punti per tenere lontane le inseguitrici Giardini Margherita, ieri alle 21,30 a Reggio Emilia, e Vis Persiceto, oggi alle 18 in trasferta contro la Masi. Nel girone B derby agli antipodi fra Castel San Pietro Terme 2010, terzultima, e la regina Budrio, che oggi alle 20,30 deve difendersi dalle vicine Argenta, ieri alle 21 contro Massa, e Granarolo, domani alle 18,45 contro Bertinoro.

Giacomo Gelati