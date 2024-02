Dalla B Nazionale alla Prima Divisione: tutte le gare. New Flying Balls, sfida salvezza a Padova

Dopo il passo falso dello scorso weekend, che ha ridimenzionato l’umore della squadra dopo due vittorie consecutive nel girone B di serie B, arriva un nuovo capitolo clou per i New Flying Balls, che domani alle 18 saranno di scena a Padova in una sfida-salvezza: i veneti sono a +4 sui ‘palloni volanti’, penultimi in classifica in compagnia di Bisceglie.

In Interregionale, in attesa di capire come si pronuncerà il giudice sportivo dopo il ritiro dei Tigers Romagna dal campionato (si va verso una modifica della classifica), weekend intenso per le bolognesi: oggi alle 18,30 Cernusco-Bologna 2016, mentre alle 21 c’è Pizzighettone-Olimpia Castello. Con il titolo di squadra più in forma del girone A di serie C, invece, gli occhi sono puntati sulla Francesco Francia di coach Mondini, alla quarta vittoria consecutiva e oggi alle 18,30 di scena a Modena per provare a raggiungere il primo posto per qualche ora, almeno fino al derby di domani fra la regina Scandiano e Montecchio. Nella bagarre per il podio spicca Lg Competition-Cvd Casalecchio, in campo domani alle 17. Nel girone B trasferta da non sottovalutare per la Cmp Global, che oggi alle 21 scenderà a Santarcangelo di Romagna per provare a riavvicinare la capolista Virtus Medicina. In Divisione Regionale 1 le attenzioni del girone A sono tutte per la Vis Persiceto, che dopo aver messo in scacco la capolista Audace Bombers lo scorso weekend, domani alle 18 riceverà Vignola per il big match di alta classifica: i persicetani cercano il secondo posto in solitaria.

Dietro cerca la risalita la Masi, che se la vedrà in simultanea a Cavriago contro l’Icare. Nel girone B Budrio si gode la leadership e domani alle 18 riceverà Riccione a domicilio per provare ad allungare a 11 le vittorie consecutive e fare tesoro di un calendario propizio per rinsaldare il primato.

Giacomo Gelati