"Dalla società parole chiare a tutti". Ballabio: "Ora tocca a noi reagire"

"Benedetto ci ha subito dato entusiasmo, abbiamo poco tempo per rimetterci in carreggiata e riprendere in mano la stagione". Il playmaker di Ferrara Basket Riccardo Ballabio è stato il più positivo nella disastrosa trasferta di Nerviano, che è costata il posto ad Adriano Furlani: ora i biancazzurri dovranno svoltare per riavvicinarsi alle prime quattro posizioni, e il cammino del nuovo tecnico Giovanni Benedetto partirà con due gare che sembrano già decisive, visto che Ferrara nel giro di pochi giorni incrocerà Pizzighettone (terza in classifica) e Fidenza (prima assieme alla Sangiorgese). "Dispiace per coach Furlani, anche perché è lui che mi ha chiamato l’estate scorsa e mi ha dato fiducia – spiega Ballabio –, in questa situazione ha pagato colpe di tutti. Le ultime due partite faccio fatica a spiegarmele, arrivavamo da un buon periodo, con Piadena e Bologna avevamo dimostrato di essere una squadra coesa: poi ci siamo totalmente involuti".

A chi dice di aver visto diverse volte una squadra senz’anima, Ballabio risponde così: "In altre partite abbiamo dimostrato di saper reagire, vedi la trasferta di Milano con Social Osa, o le gare con Olimpia Castello e Piadena. Dispiace che dall’esterno si percepisca questo, ma non ci riteniamo una squadra senza valori: quel che è certo è che tuttora faccio fatica a darmi delle spiegazioni per ciò che ci è successo".

Da un paio di giorni è arrivato coach Benedetto: "Si è presentato con grande entusiasmo, speriamo possa esserci una scossa emotiva e psicologica. Non abbiamo molto tempo per lavorare su questioni tecniche, domani saremo già in campo: è essenziale ritrovare la giusta serenità. Il confronto con la società? Nel momento del bisogno ha dimostrato di esserci, il cda ci ha dato una bella svegliata dicendoci che non c’è più tempo per scherzare. E’ giusto così, ora sta a noi reagire".

Mancano sette partite alla fine della prima fase: "Siamo a pochi punti dalle prime quattro, l’obiettivo resta alla portata ma non possiamo più permetterci passi falsi", ha concluso Ballabio.

Ricorso sfumato. Nel frattempo, è arrivata ieri la sentenza della corte d’appello in merito al ricorso presentato da Ferrara contro l’omologazione della gara con Cesena dello scorso 20 dicembre: il reclamo della società biancazzurra non è stato accolto, così Drigo e compagni restano a quota 16 punti in classifica, a meno sei dalla coppia Fidenza-Sangiorgese e a due lunghezze dal trittico Pizzighettone-Cremona-Bologna. Ora la palla passa al campo.

Jacopo Cavallini