Dall’Interregionale alla Divisione Regionale 1: tutto il programma. Il Bologna 2016 ci prova. Molinella sfida l’Sg

Fra i movimenti di mercato che hanno arricchito i roster e i big match in programma, si prevede un ricco fine settimana sui parquet delle ‘minors’ bolognesi. In Interregionale, in attesa del recupero del derby Bologna 2016-Olimpia Castello, in campo mercoledì alle 20,30, i rossoblù di coach Giovanni Lunghini si preparano alla sfida di stasera alle 21 sul campo della Sansebasket Cremona, reduce dal ko infrasettimanale contro la regina del girone C Legnano (76-52): all’andata i bolognesi, sesti a -2 dai lombardi quarti della classe, si erano imposti 77-67. In C occhi puntati sull’attesa sfida fra le parigrado del girone A Cvd Casalecchio e Basket 2000, che alle 21 si giocheranno il terzo posto, occupato dalla Francesco Francia, staccata di 2 lunghezze. Il club di Zola Predosa invece, fresca degli ingaggi di Simone Balducci (cresciuto con coach Andrea Mondini in Sg Fortitudo e reduce dall’esperienza a Civitavecchia) ed Edward Oyeh (ex Bologna 2016), alle 19 riceverà Novellara con uno sguardo al big match al vertice fra Scandiano ed Lg Competition. Nel girone B derby sulla carta agevole per la capolista Virtus Medicina, alle 21 contro la Bsl San Lazzaro, mentre a 2 punti dalla vetta spicca il vis-à-vis fra seconda e terza: oggi alle 18 la Cmp Global sarà impegnata a Forlimpopoli. A caccia del terzo posto Molinella (in uscita Riccardo Grazzi, diretto alla Veni, in entrata Alessandro Guazzaloca dalla Vis Persiceto), alle 18 in trasferta contro l’Sg Fortitudo.

In Divisione Regionale 1 l’Audace Bombers vuole rinsaldare la leadership: alle 19,30 arriva la Jolly Reggio Emilia. Dietro la Masi vuole allungare la striscia positiva (3 vittorie) nella trasferta alle 19,45 con Anzola. Si rinforza il Progresso (out Alessio Ciofetta per ragioni professionali, dentro il 2007 della Nazionale montenegrina Ilia Skuletic), alle 18,30 contro Vignola. Nel girone B Budrio (tesserato Niccolò Mencherini, ex Altopascio) domani alle 18 riceverà Bertinoro. Si muove sul mercato l’Omega (alle 18,30 sul campo del Grifo Imola) con gli arrivi di Alessandro Vecchiato (ex Mi Games Milano) e Giacomo Vacchi (ex Castenaso).