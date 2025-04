Dany Quarrata, il sogno playoff passa da una vittoria sul Coelsanus

Una domenica fondamentale in chiave-playoff. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata è a uno snodo cruciale della stagione: domenica prossima 6 aprile, dalle 18 al PalaMelo della città del mobile, affronterà il Coelsanus Basket 7 Laghi per la terza giornata del girone di ritorno del Play-In Gold del campionato di serie B Interregionale. Sa che deve vincere per continuare a inseguire il sogno-playoff. Dopo due trasferte consecutive, che hanno fruttato soltanto 2 punti, sa che non può più sbagliare. Al momento la squadra quarratina occupa il sesto posto della classifica con 16 punti, gli stessi sin qui messi assieme da Empoli e Arezzo, rispettivamente settimo e ottavo. Se vuole qualificarsi ai playoff, deve restare nelle prime otto, ma attenzione perché la nona, Costone Siena, ha 14 punti e la decima, Casale, 12. 7 Laghi è invece undicesimo a 8, ormai tagliato fuori; Quarrata l’ha già superato in terra lombarda, a Gazzada Schianno con il punteggio di 72-86. "L’ultima partita contro Oleggio è stata complicata – fa sapere il coach mobiliero Alberto Tonfoni –. Loro sono stati bravi, noi poco precisi, anche se in difesa i ragazzi si sono sbattuti e quindi mi sono piaciuti. È una gara che spero sia stata archiviata in fretta, perché il prossimo impegno casalingo, contro 7 Laghi appunto, è importantissimo".

Gianluca Barni