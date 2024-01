"Dedicata ai ragazzi dopo una settimana molto complessa"

A fine partita ai microfoni arriva coach Mecacci, visibilmente stanco dopo la battaglia vinta ai tempi supplementari sul campo della HDL.

"Nardò è una buonissima squadra, oggi (ieri, ndr) recuperava Ferrara e Parravicini ed avevano Nikolic in tribuna. Hanno delle rotazioni molto lunghe e di qualità. Russ Smith aveva 13 o 14 punti all’intervallo, poi ha avuto problemi di falli e noi siamo stati bravi ad attaccarlo e a toglierlo dalla partita. Credo che i ragazzi siano stati bravi, a loro vanno i complimenti". Poi l’analisi del momento, come sono arrivati al match in Salento. "Non era un periodo facile, Mitchell da quando lo abbiamo preso ha giocato soltanto 4 partite – ha sottolineato coach Mecacci – , si è scavigliato venerdì sera all’allenamento e non ha potuto giocare e per noi è una perdita importante. Dopo la sconfitta di Rimini era una situazione di grande pressione ma abbiamo risposto da squadra".

Mecacci passa poi a un’analisi più dettagliata del match vinto contro il Nardò.

"Siamo stati molto presenti in difesa, penso che meritavamo di vincerla nei tempi regolamentari. La classifica è molto molto corta anche vedendo i risultati. Bene aver vinto – conclude Mecacci – ma adesso facciamoci un viaggio di ritorno poi pensiamo alla partita contro la capolista. Per il momento ci godiamo questa vittoria poi martedì cominciamo a preparare il prossimo match. Voglio dedicarlo ai ragazzi che hanno avuto davvero una settimana molto complessa".

Quindi un giorno per godersi la meritata vittoria e poi da domani la testa al prossimo match da giocare contro la Fortitudo.

re.fe.