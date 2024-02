Derby al Pala Sammontana. Use-Abc promette scintille

Use Computer Gross-Abc Solettificio Manetti, derby atto secondo. Domani sera alle 21 al Pala Sammontana di Empoli andrà in scena la seconda sfida ’campanilistica’ stagionale tra i biancorossi di coach Luca Valentino e il team di Castelfiorentino, che proprio nel match di andata colse il suo primo successo stagionale nel campionato cestistico di Serie B Interregionale. Una battuta d’arresto che non ha comunque pregiudicato l’ottimo cammino dei biancorossi empolesi, attualmente secondi in classifica a sole 2 lunghezze dalla capolista Virtus Siena e, quindi, ampiamente in corsa per i play-in Gold della seconda fase ad ’orologio’. Diverso il discorso per i gialloblù di coach Walter Angiolini, che hanno mantenuto un andamento altalenante, cogliendo solo altre 3 vittorie da quel derby di andata, l’ultima però proprio domenica scorsa contro il Basket Lucca, formazione che in classifica ha appena 4 punti in meno dell’Use. A loro volta, però, capitan Sesoldi e compagni sono reduci da 2 successi di fila e davanti al proprio pubblico finora hanno perso soltanto con Quarrata. Si preannuncia insomma una sfida ad alta spettacolarità, una di quelle gare che escono un po’ dai normali pronostici, classifica alla mano, anche se viste le ultime due prestazioni Rosselli e compagni partono con i favori del pronostico. Questa, però, è una di quelle partite che piacciono all’Abc Castelfiorentino, capace di gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo nei momenti di maggior difficoltà.

Si.Ci.