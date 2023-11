Derby amaro per la Virtus. Matelica vince nel finale

È stato un derby non bello ma decisamente gagliardo, scorso sui binari di un equilibrio assoluto come dimostrano i fixing dei quattro parziali: 21-18, 33-32, 45-46, 61-63. Lo ha vinto Matelica perché, nell’ultimo miglio, ha saputo governare meglio il pathos della lunga volata trovando in due comprimari (Provvidenza e il rientrante Mentonelli) gli interpreti idonei ad assecondare il matador argentino Mariani. La fase di avvio ha registrato gli unici due frangenti "one way" del match: subito uno scioccante 11-0 in 150 secondi per la Virtus (8 punti Bazani e 3 Arienti) e poi l’immediata riscossa ospite per l’11-8, propiziata da Mazzotti. Sono seguiti –dicevamo- 35’ di appassionante "testa a testa" risoltisi solo all’ultimo respiro. Decisiva la deriva dal 52-51 al 52-57, firmata in successione da Mentonelli (tripla), Mariani (tiro libero) e Provvidenza (disperata preghiera all’estremo istante utile).

Mancavano 90 secondi alla fine e, a quel punto, l’inerzia sembrava definitivamente indirizzata. Ma la Virtus Civitanova ha lottato fino in fondo, incoraggiata dai tanti giri a vuoto dei rivali in lunetta. Una tripla di Bini a 4’’ dalla sirena, per il 61-62, ha scosso gli spalti. Poi il fallo su Riccio, che dalla lunetta ne insaccava solo uno (con tanto di balletto sul ferro) su due. Lotta a rimbalzo, con Mazzotti premiato dal flipper. Morale: apoteosi ospite, per la gioia dei tanti tifosi accorsi da Matelica, e onore delle armi per la Virtus.

Degli attesi ex, Musci ha accatastato legna mentre Riccio, forse un pizzico emozionato, è stato anestetizzato dalla difesa aquilotta. Ininfluente Ciampaglia. Verri sempre fermo ai box. Nella Virtus sono mancati i guizzi dei baby terribili Arienti e Micalich. Bini (4 bombe) il migliore, di una spanna sul lottatore Vallasciani e su un Bazani ancora alterno.

I due tabellini

Virtus: Bini 18, Bazani 15, Cicconi Massi 11, Arienti 8, Vallasciani 5, Micalich 2, Botteghi 2, Felicioni. N.e. Abbate, Seri, Fermani, Ribichini.

Matelica: Mariani 17, Musci 12, Mentonelli 11, Provvidenza 10, Mazzotti 7, Sulina 3, Ciampaglia 2, Riccio 1, Carone. N.e. Verri e Pecchia.

m. p.