Derby, Bernardi ci crede: "OraSì che siamo pronti"

Con il morale alto e con l’obiettivo di regalare un’altra grande vittoria ai propri tifosi. È con questo spirito che l’OraSì si sta avvicinando al derby con i Blacks in programma domenica alle 18 al PalaCosta, gara in cui si prevede il tutto esaurito. I biglietti sono acquistabili sul circuito VivaTicket e saranno in vendita anche domenica alle 17 al palasport, ma il consiglio è di comprarli on line per evitare di non trovarli. "Abbiamo lavorato molto bene durante la sosta - afferma coach Massimo Bernardi – facendo un richiamo di preparazione atletica e dando ai ragazzi qualche giorno per staccare completamente la spina anche a livello mentale. Ora siamo pronti per rituffarci nel campionato e in un derby molto sentito che si preannuncia bellissimo". Come arriva l’OraSì alla sfida con Faenza?

"Vogliamo regalare ai nostri tifosi un bel pomeriggio facendoli divertire e vogliamo che siano orgogliosi della nostra prestazione. I Blacks sono una corazzata che da anni lotta per la promozione in A2 e rispetto alla scorsa stagione si è ulteriormente rinforzata. Credo non abbia punti deboli come abbiamo visto anche nella gara giocata in Supercoppa a settembre. Dovremo quindi giocare al massimo delle nostre potenzialità".

È soddisfatto di quanto ha raccolto la sua squadra in questa prima parte di stagione?

"Il bilancio è estremamente positivo e tutti noi in estate avremmo messo la firma per arrivare alla sosta natalizia con un ruolino di marcia di otto vittorie e di altrettante sconfitte. Credo che la posizione attuale rispecchi in pieno quello che ci eravamo prefissati ad inizio stagione, considerando anche l’alto livello del campionato e il fatto che siamo una squadra totalmente nuova con giovani che devono fare il loro percorso di crescita. L’importante sarà non dimenticare mai che il nostro obiettivo è la salvezza: noi siamo umili e una volta conquistata, tutto quello che verrà sarà un godimento per ognuno di noi".

Cosa le è piaciuto maggiormente del gruppo?

"Sono molto contento soprattutto del modo in cui lavoriamo e della sinergia creatasi tra squadra, tifosi e società: siamo molto uniti ed è la cosa più bella".

Dove invece dovete migliorare?

"Dobbiamo lavorare per migliorare in tutti gli ambiti: abbiamo grandi margini di crescita e la cosa positiva e che si lavora con molta intensità, credendo in quello che facciamo".

Pensa che l’OraSì possa restare nel gruppo di chi lotta per playoff?

"Il reale valore della squadra lo scopriremo settimana dopo settimana e partita dopo partita. Abbiamo intrapreso la strada giusta poi è ovvio che essendo una squadra giovane ogni partita è una nuova esperienza dalla quale si cresce e si migliora ed è anche normale avere alti e bassi. Bisogna continuare a lavorare con la mentalità mostrata fino ad oggi".

Luca Del Favero