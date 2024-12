Derby di basket a Siena: Stosa Virtus sfida Vismederi Costone al PalaEstra

È nuovamente tempo di derby. Questa sera, alle 21 al PalaEstra, Stosa Virtus ospita Vismederi Costone per un nuovo capitolo della stracittadina più combattuta a livello di prime squadre: è il 45° atto di questa sfida, 23-21 il vantaggio Virtus in questa particolare statistica. Ma la storia di oggi è molto diversa, lo è per entrambe le squadre. Se il Costone è in striscia positiva da 3 partite, la Virtus non vince dallo scorso 16 novembre (trasferta di Cecina) e deve porre fine a una serie negativa di 4 ko consecutivi.

"Vogliamo invertire il trend, dobbiamo buttare in campo tutto quello che abbiamo per provare a portare a casa la partita". Parole del vicecoach della Stosa Francesco Braccagni che ha presentato la partita. Tra l’altro Braccagni è uno dei tanti ex di giornata, come per esempio Nasello e Zeneli dalla parte opposta. All’andata finì con il +8 Costone. "Incontriamo un’altra corazzata del campionato, un’ottima squadra formata da giocatori esperti e di categoria superiore – ha dichiarato ancora –. Si tratta di un derby e per noi potrebbe essere la partita della svolta. Sarà un’impresa, dovremo essere bravi a contenere Nasello su tutti, ma anche i loro tiratori – ha concluso -. Speriamo che possa essere una bella partita, siamo pronti a dare tutto".

Zanzarella di Rapolano Terme e Pampaloni di Terranuova Bracciolini gli arbitri dell’incontro, la partita è trasmessa in diretta da Canale 3 Toscana, SienaTv e dai canali Youtube delle due società. Biglietterie aperte dalle 19.45, in prossimità dei settori riservati a virtussini (che siederanno dietro le panchine) e costoniani (gradinata opposta, lato segreteria Mens Sana). Coinvolti anche i bambini della città: invitati ad assistere gratis al match i ’cittini’ delle contrade, oltre che gli alunni degli istituti Duprè, Jacopo della Quercia e Mattioli nell’ambito del progetto scuola della Virtus. Le squadre saranno poi accompagnate in campo dai giocatori del minibasket delle due società. Gruppo Arkell è match sponsor, prevista anche un’area hospitality per tutti i partner rossoblù, con brindisi di auguri all’intervallo lungo del match.