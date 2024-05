Derby di emozioni. Vincitori in festa ma chi ha perso può essere orgoglioso

La festa della Vismederi Costone arriva a 23 secondi scarsi dalla fine con l’azione della staffa. Una cavalcata trionfale quella della squadra di Tozzi che, partita con i favori del pronostico, ha saputo rispettarli conquistato una prestigiosa accoppiata Coppa e campionato. Il pass staccato ieri sera consente ai gialloverdi di raggiungere la Virtus nella serie B Interregionale dove potrebbero ripartire già con una solida base tecnica e societaria. Dall’altra parte le lacrime di un esausto Sabia, ieri commuovente e l’ultimo a mollare. Alla fine l’abbraccio con i 99 tifosi del PalaOrlandi (e c’è stato comunque per omaggiare una squadra che ha saputo far ritornare un attaccamento e un entusiasmo sopito da anni). Gli occhi rossi di staff tecnico, Betti in primis, e roster al completo testimoniano che tra squadra e tifosi è (ri)nato qualcosa di speciale e unico per la categoria. "Eredi di miti passati, eroi del presente, grazie". Lo striscione esposto prima di gara 4 ne è l’emblema.