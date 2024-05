"Derby di finale Serie C: omaggio a Brenci, Cardaioli e Ceccherini nel confronto tra Vismederi e Note di Siena"

"Mi piacerebbe che la serie di finale playoff onorasse la memoria di Giorgio Brenci, Ezio Cardaioli e Alberto Ceccherini: figure storiche per il nostro basket che tanto hanno dato alla due società". Parole del vicepresidente del Costone Guido Sani, nella settimana che conduce al primo atto della serie tra Vismederi e Note di Siena e che deciderà il campionato di Serie C. "Noi siamo abituati a giocare in queste categorie – ha proseguito Sani –. Auguriamo invece che per la Mens Sana possa essere comunque un nuovo trampolino di lancio verso categorie superiori. Credo sia importantissimo vedere due società senesi confrontarsi al massimo livello di competitività che ci può essere in stagione, una bella vetrina per la nostra pallacanestro".

Dello stesso parere anche Patrizia Morbidi, ex presidentessa del Costone, l’ultima a portare la Coppa Toscana a Montarioso prima di quella conquistata quest’anno dalla squadra di coach Maurizio Tozzi. "Siena può e deve risollevarsi anche attraverso lo sport – sottolinea Morbidi –. Credo che il derby di finale sia una grande occasione, oltre che un prestigio, per la città e tutto il nostro basket. La rivalità? Un fattore secondario. Le attenzioni attorno a questa finale fanno indubbiamente bene a tutto lo sport cittadino".

Un altro storico doppio ex è Roberto Morrocchi: "Ero in panchina nella stagione ‘62/’63 quando il Costone vinse all’andata e la Mens Sana al ritorno. Ero allenato da Brenci, dalla parte opposta c’era Cardaioli e la sua Mens Sana godè della vittoria del campionato per dare il via alla propria ascesa sportiva – racconta Morrocchi –. Sono stato costoniano, poi ho vissuto da allenatore anche la Virtus e infine, da presidente per 12 anni, la Mens Sana vincendo i primi 3 scudetti e la Saporta. Come vedo la partita? In tv, il mio cuore sarà diviso a spicchi".

A.F.