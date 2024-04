Derby di passione. Andrea Costa e Virtus. Storia, rivalità, playoff

Con il rombo dei motori che si alzerà dall’autodromo a fare da cornice, Virtus e Andrea Costa si apprestano domani pomeriggio a dare vita al terzo derby imolese di questa stagione, l’ottavo nella sua storia.

La 6 Ore di Imola, secondo appuntamento del World Endurance Championship, che si svolgerà in concomitanza nel vicinissimo Enzo e Dino Ferrari regalerà un sottofondo motoristico agli ultimi 40’ della stagione regolare per le due compagini imolesi, oltre a qualche difficoltà in più sul piano logistico, dal momento che tutti i parcheggi saranno a pagamento per l’occasione del Wec, anche quelli nei pressi del PalaRuggi, con l’invito ai tifosi a recarsi al palasport a piedi, in bicicletta o in motociclo.

Un inconveniente che non fermerà la passione delle tifoserie, pronte a riempire e colorare il PalaRuggi. I tifosi dell’Andrea Costa, ospite, hanno già esaurito i 400 tagliandi a disposizione, mentre in casa Virtus sono stati circa 500 i biglietti venduti in prevendita, che si sommano ai circa 250 abbonati. Questa mattina, nella sede di via Carducci dalle 10,30 alle 12, ci sarà l’ultima possibilità di prevendita, con i biglietti restanti che saranno disponibili domenica alla biglietteria del PalaRuggi prima della palla a due dell’ultima di campionato.

E l’ultima lo sarà a tutti gli effetti per la Virtus padrona di casa, dopo aver perso il treno per i playoff a causa delle recenti quattro sconfitte consecutive.

I gialloneri proveranno a fare lo sgambetto all’Andrea Costa, cercando l’en-plein dei derby stagionali (dopo aver vinto i primi due) con l’obiettivo minimo di classifica di difendere la decima piazza finale (Chieti, più di Lumezzane e Ravenna, rappresenta il principale pericolo) e, infine, salutare nel migliore dei modi Lorenzo Dalpozzo, che domenica disputerà la sua ultima gara in carriera.

Punta invece a consolidare i playoff l’Andrea Costa, dopo una stagione vissuta oltre le righe, che potrebbe chiudersi con una impronosticabile post-season.

Un successo blinderebbe l’ottavo posto, che resterebbe tale anche in caso di sconfitta e di contemporanea battuta d’arresto di San Severo, l’unica contendente rimasta nel girone B. Dal campo le ultime voci dicono di un’Andrea Costa non al meglio fisicamente, con coach Di Paolantonio alle prese con l’accertata assenza di Fazzi e i problemi alla schiena che in settimana hanno colpito sia Sorrentino che il lituano Aukstikalnis.

In casa Virtus nessun problema fisico per gli uomini di coach Zappi, chiamati però a ritrovare la concentrazione mancata nelle ultime gare.

E per finire un po’ di storia. Derby ufficiale numero otto, statistiche alla mano, con l’Andrea Costa che comanda con quattro vittorie (due nella stagione di serie B2 1986/87, quindi quello di Supercoppa e di ritorno dello scorso campionato) contro le tre della Virtus (all’andata la scorsa stagione, quindi Supercoppa e andata quest’anno) che quindi potrebbe riportare l’ago della bilancia in perfetta parità.

In attesa di quello che riserverà la prossima stagione.