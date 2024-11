Derby Faenza all’attacco. C’è Imola da battere

Punti in palio pesanti per la classifica, tanti ex in campo, due tifoserie pronte a cantare per quaranta minuti e un PalaCattani vestito a festa. Non mancano di certo gli ingredienti al derby che vedrà alle 18 i Blacks ospitare i cugini dell’Up Imola, decimo capitolo di una saga che vede i faentini avanti 5-4. I Raggisolaris, terzi della classe, cercano un successo prezioso per provare a raggiungere la seconda piazza, mentre l’Andrea Costa vuole rialzare la testa dopo il ko casalingo di giovedì con Vicenza. Il sorvegliato speciale in maglia imolese è la guardia slovena Klanjscek, autore di 20.3 punti a partita, leader offensivo di una squadra che può avere punti anche dall’esperto play Sanguinetti, dall’ala Toniato e dalla coppia di lunghi, entrambi ex, Chiappelli e Filippini, bravi ad abbinare punti a rimbalzi che daranno vita ad una bella battaglia contro Poletti (a Imola in A2 nel 2013/14), Poggi e Dincic.

Questo quintetto è supportato da una panchina giovane, ma che sa farsi valere dove spicca Restelli, micidiale tiratore da tre. "Fondamentale sarà interpretare molto bene il match mentalmente – sottolinea coach Luigi Garelli - visto che le energie fisiche sono sempre di meno, essendo la quinta partita in due settimane. Avendo entrambe giocato giovedì, abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita e dunque sarà determinante mantenere la lucidità". I Blacks, che recuperano Zangheri out per influenza a Mestre, saranno chiamati ad un’ottima prova difensiva viste le tante bocche da fuoco imolesi. "L’Andrea Costa è una squadra di buon livello con un’ossatura importante formata da giocatori d’esperienza e giovani di valore. Inoltre ha Klanjscek che sta facendo la differenza al suo primo anno in Italia con ottime percentuali realizzative, ma l’attacco di Imola non ha soluzioni soltanto per lui, perché tutti hanno punti nelle mani. Anche la difesa intensa è un altro punto di forza dei nostri avversari".

I biglietti sono in vendita on line sul sito di LiveTicket o dalle 17 al PalaCattani. La biglietteria ospite sarà però chiusa per disposizioni della Questura, ma i biglietti per quel settore saranno comunque acquistabili on line. Ci saranno percorsi diversi per i tifosi di Faenza e per quelli di Imola per raggiungere il palasport e parcheggi differenziati.

Luca Del Favero