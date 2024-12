Derby infuocato tra Union Basket Prato e Dragons: sfida al vertice in serie C maschile

E’ arrivato il momento del derby. Union Basket Prato e Dragons si troveranno faccia a faccia sul parquet delle Toscanini domani pomeriggio (palla due alle 18), sul campo di casa di entrambe, che però, per l’occasione, sarà considerato partita in casa per la Sim Tel Union Basket.

Le due squadre stanno fino a qui facendo entrambe una stagione sopra le righe in serie C maschile. I Dragons sono in seconda posizione a quota 16 punti, a 4 lunghezze dalla capolista solitaria Montevarchi, mentre le ‘Api’ dell’Union sono appena due punti dietro, in terza posizione. Sfida quasi al vertice, insomma, oltre che un derby sentito da entrambe le parti e che certamente riempirà i minuscoli spalti della palestra pratese.

‘Insieme si può fare’. E’ questo l’imperativo che regna in casa Dragons in vista della partita, alla quale i rossoblù arrivano ancora una volta incompleti, con molte assenze, ma con uno spirito collettivo di altissimo livello, forti di un’ottima classifica e con tutto da guadagnare dall’insolita trasferta prevista nell’ambito dell’undicesima giornata di andata.

"Una gara dura e difficilissima, vincerla avrebbe un significato speciale per il nostro percorso – commenta coach Pinelli -. Dobbiamo cercare la prestazione giusta e restare concentrati per tutti i 40 minuti. L’Union ha elementi di valore assoluto per la categoria: Corsi potrebbe giocare in B da almeno 6 anni e l’atletismo di Keita, con Cavicchi e Coltrinari dalla panchina, senza dimenticare la qualità perimetrale di Bogani e Ghiarè, sono tutti fattori che renderanno questa sfida molto complicata".

Grande attesa anche in casa Union, dove i ragazzi di coach Paoletti sono in trepidazione per l’idea di poter agganciare i ‘cugini’ in seconda posizione, in caso di vittoria: "Sarà sicuramente una bella partita, tra due squadre di alta classifica, che dopo 10 giornate, si meritano le posizioni che occupano – commenta proprio Paoletti -. Noi sicuramente ci arriviamo un po’ tra la sorpresa generale visto che nessun addetto ai lavori ci pronosticava in zona play off mentre i Dragons stanno confermando il valore di prim’ordine della loro rosa. L’unico grande rammarico sarà quello di giocare in una palestra scolastica davanti a poche decine di spettatore invece che in un palazzetto davanti ad almeno 500 persone in festa".